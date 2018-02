Cyclocross-WM: Lëtzebuerg mat 10 Coureure gutt vertrueden (31.01.2018) Den 3. a 4. Februar ginn zu Valkenburg an Holland d'Medaile bei der Cyclocross-Weltmeeschterschaft verdeelt.

Bei de Junioren, wou nieft Kluckers a Pries och nach de Champion Nicolas Kess an déi 2 Jonk Attertdauler Loïc Bettendorf a Mik Esser mat dobäi sinn, huet sech den Arthur Kluckers no der Strossesaison gewëssenhaft op den Héichpunkt vum Wanter virbereed. Mat senger 14. Platz beim leschte Weltcup zu Hoogerheide huet hie bewisen, datt mat him ze rechnen ass.Fir de Cédric Pries dierft et do scho méi schwéier ginn, de Coequipier vum Arthur Kluckers gesäit seng sportlech Zukunft op der Strooss. Hien hat sech nawell an dësem Wanter vill virgeholl an huet probéiert am Ausland wichteg UCI-Punkten ze sammelen, fir aus enger vun deenen éischte Reien zu Valkenburg fort ze fueren. Um Enn huet dat net geklappt, donieft huet hien d'Championnat wéinst enger Krankheet verpasst.Bei den Espoiren ass de Felix Schreiber Eenzelkämpfer. D'Streck zu Valkenburg ass fir de Préizerdauler keng onbekannt, hie kennt dës schonn aus de leschte Joren.Fir eis 5 Juniore gëtt et e Samschdeg um 11 Auer eescht, d'Espoire sinn dann een dach méi spéit zur selwechter Zäit un der Rei. Et dierf ee gespaant sinn, wéi eis FSCL-Vertrieder sech schloen.D'Christine Majerus ass e Samschdeg de Mëtteg um 15 Auer um Depart. Hei huet d'Lëtzebuerger Delegatioun déi beschte Chancen op een Top-Resultat.Bei den Elite Häre si mat Gusty Bausch, Vincent Dias dos Santos a Scott Thiltges dräi Lëtzebuerger um Depart. De Startschoss ass hei e Sonndeg de Mëtteg um 15.15 Auer.