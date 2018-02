© pressphoto

Cyclocross-WM: Arthur Kluckers den 18. bei de Junioren (03.02.2018) De Weekend ass zu Valkenburg an Holland d'Cyclocross-Weltmeeschterschaft.

Dammen

Junioren

Bei denhuet d'Christine Majerus d'Erwaardungen iwwertraff a koum no der 7. Plaz bei der WM zejoert zu Bieles elo zu Valkenburg an Holland op déi excellent véiert Plaz. Nodeems d'Christine Majerus e ganz gudde Start gelongen ass an no den éischte Meteren op der éischter Plaz louch, huet laang no enger Plaz um Podium ausgesinn. Zum Schluss ass et knapp net duergaangen.Gewonne gouf d'Course vum Sanne Cant virum Katherine Compton an dem Lucinda Brand.Déi lescht Medail op enger Weltmeeschterschaft konnt de Claude Michely 1985 zu München feieren.Bei dewar den Arthur Kluckers de beschte Lëtzebuerger op der 18. Plaz. Hien hat e Réckstand vun 2 Minutten a 24 Sekonnen op de Weltmeeschter Ben Tulett aus Groussbritannien.Um Samschdeg ass dem Christine Majerus e super Depart gelongen a si louch an der 1. Ronn op der éischter Plaz. No der 1. Ronn konnt déi aktuell Weltmeeschterin aus der Belsch, d'Sanne Cant, d'Lëtzebuergerin awer iwwerhuelen an hat e Virsprong vu 9 Sekonnen. Nom 2. Tour huet d'Christine Majerus weider Buedem verluer a war hannert dem Katherine Compton an dem Sanne Cant mat 32 Sekonne Réckstand déi Drëtt. Am Duell mat der Hollännerin Brand huet d'Christine Majerus weider ëm déi drëtt Plaz gekämpft. Am Schluss vum drëtten an am Ufank vum leschten Tour, konnt d'Lëtzebuergerin eng kleng Avance op d'Hollännerin erausfueren. Dono konnt d'Brand awer nees ophuelen, e Virsprong erausfueren an esou gëtt d'Christine Majerus déi Véiert mat engem Retard vun 55 Sekonnen op d'Gewënnerin Sanne Cant. Zweet gëtt d'Amerikanerin Katherine Compton op 12 Sekonnen. D'Lucinada Brand kritt Bronz an hat e Réckstand vun 26 Sekonnen.Op der Cyclocross-WM zu Valkenburg an Holland sinn um Samschdeg de Moien d'Junioren fir d'éischt op d'Streck geschéckt ginn. Duerch d'Wieder an de leschte Wochen war dës ganz déif. 4 Tier hunn d'Juniore misse fueren. Um Enn konnt sech de Brit Ben Tulett virum Tschech Tomas Kopecky an dem Hollänner Ryan Kamp de Weltmeeschtertitel sécheren. Beschte Lëtzebuerger gëtt den Arthur Kluckers als 18..An der Mëtt vum zweeten Tour konnt sech de Ben Tulett un d'Spëtzt setzen. De Brit konnt sech eng Avance vun 15 Sekonnen erausfueren. Hannert him war et e Grupp vun 9 Coureuren, déi an der Verfolgung waren. Am drëtten Tour ass et dem Tschech Tomas Kopecky gelongen bei de Brit opzeschléissen. Béid Coureure sinn dunn zesummen an de leschten Tour gaangen. Hei konnt de Brit nach eng Kéier den Tempo erhéijen a sech vum Tschech nees ofsetzen. De Ben Tulett konnt den Tempo bis zum Schluss halen a gewënnt um Enn de Weltmeeschtertitel bei de Junioren. Sëlwer geet un den Tomas Kopecky, hien hat e Réckstand vun 22 Sekonnen. Um Podium stoung nach den Hollänner Ryan Kamp op 30 Sekonnen.Als beschte Lëtzebuerger huet sech den Arthur Kluckers op der 18. Plaz klasséiert. Hien hat e Réckstand vun 2 Minutten a 24 Sekonnen. Den Nicolas Kess hat als 25. e Réckstand vun 3 Minutten an 21 Sekonnen. De Loïk Bettendorff gëtt den 41. op 4 Minutten a 47 Sekonnen, de Cedric Pries den 51. op 5 Minutten a 36 Sekonnen an de Mik Esser ass als 66. op ronn 10 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer.

Virschau op d'Cyclocross-WM

Hei kann d'Christine Majerus nees eng gutt Plazéierung erausfueren. Genee wéi virun 12 Méint zu Bieles. Do koum d'Lëtzebuerger Championne op déi ganz gutt 7. Platz. Bei der leschter Course virun der WM ass fir d'Christine Majerus e Sonndeg zu Hoogerheide an Holland och eng 7. Plaz erausgesprongen. Dat heescht also, dass d'Form do ass. D'Sportlerin vum Joer wëll sech awer net ze wäit aus der Fënster leeë mat d'Prognosen. Si hofft op eng Top-15-Plazéierung, wann et nach e bësse méi no vir sollt goen, wat besser, eng Garantie kann d'Christine Majerus dofir awer net ginn a si wëll sech och net ënner Drock setzen.