Cyclocross: Wout van Aert verdeedegt säi Weltmeeschtertitel (04.02.2018) Hannert dem Wout van Aert gewënnt de Michael Vanthourenhout Sëlwer an de Mathieu van der Poel kritt Bronz. Bei den Espoire get de Felix Schreiber de 37.

Mam Hollänner Mathieu Van der Poel an dem Belsch Wout van Aert gouf et um Sonndeg zwee ganz grouss Favoritten op de Weltmeeschtertitel bei der Elite. Déi ganz Saison war den Hollänner de bessere Fuerer, um Sonndeg bei der Weltmeeschterschaft hat hien awer näischt dem Belsch entgéint ze setzen. De Wout van Aert konnt sech am zweete vu siwen Tier vu senge Konkurrenten ofsetzen. Vu Ronn zu Ronn ass dem Belsch seng Avance un der Spëtzt méi grouss ginn. 2 Tier viru Schluss hat hien e Virsprong vun 1 Minutt an 43 Sekonnen op de Mathieu van der Poel an de Michael Vanthourenhout aus der Belsch.De Wout van Aert kann um Enn säi Weltmeeschtertitel ganz souverän verdeedegen. Sëlwer geet un de Michael Vanthourenhout mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 13 Sekonnen. De Mathieu van der Poel muss sech um Enn mat Bronz zefridde ginn, dat mat engem Réckstand vun 2 Minutten an 30 Sekonnen. Nom Pech zejoert zu Bieles, wou Materialproblemer e méigleche Weltmeeschtertitel verhënnert hunn, ass dëst eng weider grouss Enttäuschung fir de jonken Hollänner.Fir de Gusty Bausch war et déi 20. Participatioun op enger WM a senger Karriär. De Coureur vu Brouch wäert d'Course als eng vun deene schwéiersten an Erënnerung halen.

Espoiren: Felix Schreiber gëtt de 37.

Bei den Espoiren huet den neie Weltmeeschter Eli Iserbyt d'Course dominéiert. De Belsch huet senger Konkurrenz an de 5 Tier, déi ze fuere waren, keng Chance gelooss. Den Iserbyt konnt sech fréi eng Avance eraus fueren an huet déi du bei ronn 30 Sekonne gehalen. Um Enn hat den Eli Iserbyt op deem ganz schwéieren an déiwe Circuit eng Avance vun 28 Sekonnen op den Zweeten de Joris Nieuwenhuis. Den Hollänner konnt sech am leschten Tour nach vum Yan Gras ofsetzen. De Fransous kritt domadder Bronz an hat e Réckstand vu 35 Sekonnen.E Sonndeg de Mëtteg um 15 Auer ass et dann nach mat der Course vun den Hären den Héichpunkt vun der Cyclcross-Weltmeeschterschaft zu Valkenburg. Mat dobäi sinn hei 3 Lëtzebuerger. De Vincent Dias dos Santos, de Gusty Bausch an de Scott Thiltges.

Dammen: Excellent 4. Plaz fir d'Christine Majerus

Bei den Dammen huet d'Christine Majerus d'Erwaardungen iwwertraff a koum no der 7. Plaz bei der WM zejoert zu Bieles elo zu Valkenburg an Holland op déi excellent véierte Plaz. Nodeems dem Christine Majerus e ganz gudde Start gelongen war an d'Lëtzebuergerin no den éischte Meteren op der éischter Plaz louch, hat et laang no enger Plaz um Podium ausgesinn. Zum Schluss ass et knapp net duergaangen.Gewonne gouf d'Course vum Sanne Cant virum Katherine Compton an dem Lucinda Brand.

Junioren: Gutt 18. Plaz fir den Arthur Kluckers

Als beschte Lëtzebuerger huet sech bei de Junioren den Arthur Kluckers op der 18. Plaz klasséiert. Hien hat e Réckstand vun 2 Minutten a 24 Sekonnen op den neie Weltmeeschter Ben Tulett aus Groussbritannien. Den Nicolas Kess hat als 25. e Réckstand vun 3 Minutten an 21 Sekonnen. De Loïk Bettendorff gëtt den 41. op 4 Minutten a 47 Sekonnen, de Cédric Pries den 51. op 5 Minutten a 36 Sekonnen an de Mik Esser ass als 66. op ronn 10 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer.