Lëtzebuerg huet eng Damme-Vëlosekipp (24.02.2018) Op Initiative vum SAF Zéisseng gouf de Projet "Andy Schleck Cycles Women Project" am Januar 2018 offiziell lancéiert.

Zanter Enn Januar ass et offiziell, Lëtzebuerg huet eng nei Damme-Vëlosekipp. Mam Andy Schleck Cycles Women Project engagéiert sech de fréieren Tour-de-France-Gewënner bei engem Projet, deen am Hierscht ob Initiative vum SAF Zéisseng lancéiert ginn war. Déi zwee Trainer Michel Zangerlé an Jimmy Wagner sinn 'Käpp hannert der Iddi an hu séier och d'Ënnerstëtzung vum Suzie Godart kritt déi d,'Damme bei deene verschiddenen Deplacementer an am Training begleet. Nieft de Competitioune gëtt et awer och e Loisirs Volet, deem sech och Cyclistinne kënnen uschléissen, déi net lizenzéiert sinn. D'Christine Majerus, d'Chantal Hoffmann an d'Elise Maes kënne bei der Entente net dobäi sinn, well si enger UCI-Ekipp ugehéieren. Si ënnerstëtzen dësen awer sou gutt se kënnen

Den Effectif:

Dammen Elite/ Espoirs: Rees Edie, Feltes Florence, Foley Sabrina (GBR), Schwager Mara (Ger), Schwartz Catherine, Braun Vanessa, Wiltgen Pia, Faber Claire, Harsch Anne-Sophie

Dammen Juniors:Berton Nina, Maus Laetitia, Rees Cecilia, Berkane Sarah (FRA)

Débutantes: Langer Jil, Nothum Lis, Rommes Nina, Schreiber Marie

Cadettes:Carier Lena, Langer Noa, Reuter Caroline ,Schmitz Anouck, Wenzel Liv