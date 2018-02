© pressphoto (Archiv)

No 198 Kilometer ass e Sonndeg de Mëtteg d'Decisioun beim Semi-Klassiker am Sprint gefall. Den Dylan Groenewegen hat um Enn déi séierste Been. Degëtt an der nämmlechter Zäit de 6..86 Kilometer virun der Arrivée hat sech no enger gréisserer Chute am Peloton e Grupp vu ronn 20 Coureuren un d'Spëtzt gesat. Mat dobäi ënnert anerem den Oss, de Stuyven an och de van Avermaet. De Jempy Drucker hat dëse Grupp verpasst.Bei nach 50 Kilometer, déi ze fuere waren, hunn den Oss an de Stuyven dunn attackéiert a si konnte sech ofsetzen. Den Italiener an de Belsch konnte sech eng Avance vu knapp 30 Sekonnen erausfueren. 35 Kilometer virun der Arrivée koum et zum Regruppement tëscht dem éischte grousse Grupp an dem Peloton. Nodeems den Oss kuerz drop duerch e Platten ausgebremst ginn ass, gouf och de Stuyven un der Spëtzt vun der Course nees agefaangen.Et gouf ëmmer nees Attacken aus dem Peloton eraus. 10 Kilometer virun der Arrivée hate sech den Duval an de Vermote e puer Sekonnen erausgefuer. 7 Kilometer viru Schluss ass mam Vliegen e weidere Coureur dobäi komm. Um leschte Kilometer war d'Echappé eriwwer an et ass zum Sprint komm. Hei war den Dylan Groenewegen de Séiersten. De Jempy Drucker gëtt um Enn de 6.Dewar e Sonndeg och am Asaz. De Lëtzebuerger huet bei der Drôme Classic nees op sech opmierksam gemaach a war an der Echappée vertrueden. Um Enn gëtt de Bob Jungels den Drëtten mat engem Réckstand vun 10 Sekonnen op de Gewënner Lilian Calmejan.Deklasséiert sech am Schlussklassement vum Tour duerch Abu Dhabi op der 49. Plaz. Den Alejandro Valverde huet sech um leschten Dag d'Victoire geséchert.Fir d'ass beim Omloop van het Hageland mat engem Réckstand vun 12 Sekonnen eng 16. Plaz erausgesprongen. Gewonne gouf d'Course vum Ellen van Dijk.