Mat Paris-Nice gouf um Sonndeg déi éischt WorldTour Etappecourse fir dës Saison lancéiert. No 135 Kilometer konnt sech no engem ganz enke Sprint den Arnaud Demarre d'Victoire sécheren, dat virum Spuenier Gorka Izagirre an dem Fransous Christophe Laporte. De Jempy Drucker ass als 94. op 2 Minutten an 29 Sekonnen iwwert d'Arrivée gefuer.Am General huet den Demare eng Avance vu 4 Sekonnen op den Izagirre an der 6 op de Laporte.Op der éischter Etapp hat sech schonn no ronn 10 Kilometer eng Echappée vun 3 Mann forméiert. Mat dobäi waren de Pierre-Luc Périchon, de Pierre Rolland an de Jurgen Roelandts. Déi dräi Coureuren haten tëschenduerch e Virsprong vun iwwer 3 Minutten. Vum Peloton gouf d'Course awer déi ganzen Zäit kontrolléiert an eng 15 Kilometer virun der Arrivée goufen de Périchon, de Rolland an de Roelandts agefaangen. D'Decisioun vum Dag ass op de leschten 2 Kilometer gefall. Hei goung et d'Côte de Meudon erop. E Bierg mat enger Moyenne vu 5,4%. Eng 2,5 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Chute am éischte Grupp. Betraff war hei ënnert anerem de Jakob Fuglsang. 1,8 Kilometer virun der Arrivée huet den Alexis Vuillermoz et probéiert. De Coureur vun AG2R konnt sech ofsetzen, ma hien ass eng 100 Meter virun der Arrivée agefaange ginn. Um Enn konnt sech den Arnaud Demare am Sprint behaapten. De Fransous huet mat nëmmen e puer Millimeter Avance virum Gorka Izagirre an dem Fransous Christophe Laporte gewonnen.Net méi mat dobäi ass nom éischten Dag den Tejay van Garderen. Hien huet no enger Chute missen opginn.