Nodeems den Arnaud Démare e Sonndeg déi éischt Etapp vun der 73. Editioun vu Paris-Nice gewanne konnt, ass d'Etapp e Méindeg mat engem Massesprint op en Enn gaangen. Hei war et den Dylan Groenewegen, deen am séierste war. Hie gewënnt dës Etapp am Sprint virum Elia Viviani an dem André Greipel gewënnt. De Jempy Drucker kënnt op eng excellent 8. Plaz, am Sprint war de Lëtzebuerger een Tick ze fréi am Wand an esou huet um Enn e bësse Power gefeelt, fir nach méi wäit no vir ze kommen.Am General bleift den Arnaud Démare op der éischter Plaz. Hien huet 10 Sekonne Virsprong op de Julian Alaphilippe. De Mike Teunissen ass den Drëtte mat engem Retard vun 13 Sekonnen.

Resumé vun der 2. Etapp

Am Laf vun der Etapp hat sech eng staark Echappé forméiert an dat wousst och de Peloton. Mat an der Echappé war ënnert anerem den Thomas de Gendt vu Lotto Soudal, hie gouf e Méindeg begleet vum Manuele Boaro vu Bahrain Merida, vum Tiago Machado vun der Ekipp Katusha, vum Oliver Naesen vun Ag2r La Mondiale, vum Anthony Delaplace vu Fortuneo an och de Lars Boom vu Lotto Jumbo war dobäi.De Peloton, mat virop de Sprinterekippen, huet dem Sextett awer zu kengem Zäitpunkt ee grousse Virsprong gelooss an esou war de Virsprong séier geschmolt an de Spëtzegrupp gouf nees ageholl, dat awer nëmmen zum Deel, well de Machado an de Boaro hu sech dunn zu zwee op de Wee Richtung Vierzon gemaach an dat nei forméiert Duo konnt de Virsprong séier an d'Luucht schrauwen. 45 Kilometer virun der Arrivée war hir Avance op ronn 2 Minutten a 50 Sekonnen ugewuess.Uschléissend huet de Peloton awer uerdentlech an d'Pedalle gedréckt, esou dass de Virsprong ganz séier geschrumpft ass a 4 Kilometer viru Schluss war et dunn eriwwer fir d'Spëtzenduo. Vun deem Moment u war et kloer, dass et géing zu engem Massesprint kommen an de Jempy Drucker war och hei nach ëmmer gutt placéiert. Hei war et den Dylan Groenewegen, deen am séierste war. Hie gewënnt dës Etapp am Sprint virum Elia Viviani an dem André Greipel gewënnt. De Jempy Drucker kënnt op eng excellent 8. Plaz, am Sprint war de Lëtzebuerger een Tick ze fréi am Wand an esou huet um Enn e bësse Power gefeelt, fir nach méi wäit no vir ze kommen.

Klassement vun der 2. Etapp

Generalklassement no der 2. Etapp

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.