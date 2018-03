Et war en Dënschdeg eng Etapp mat ganz schwéiere leschte 25 Kilometer, dat well d'Favoritten hei ëmmer nees attackéiert hunn an esou hunn d'Sprinter mat ënnert anerem och dem Leader Arnaud Démare lues a lues hu misse lassloossen. Ma den Arnaud Démare huet sech gutt gehalen a konnt sech an der Descente erëm méi no erukommen. Et ass awer net duergaange fir de Maillot Jaune ze halen. D'Etapp gouf gewonne vum Jonathan Hivert am Sprint aus engem Spëtzegrupp eraus. De Luis Leon Sanchez ass neie Leader am General.

De Jempy Drucker hat als 91. ee Retard vu 5 Minutten a 16 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger de 94. op 7 Minutten a 40 Sekonnen.

D'Presentatioun vun der Etapp

Um Programm stounge 2 Tëschesprinter, deen Éischten no 61 Kilometer an deen Zweeten no 190,5 Kilometer. D'Schwieregkeeten op dëser Etapp sinn awer anerer an zwar déi dräi Koppen. Bei Kilometer 123 gëtt et mat der Côte de la Bosse ee Bierg vun der drëtter Kategorie z'iwwerwannen. Dësen huet eng duerchschnëttlech Steigung vu 5,1% iwwer 2,3 Kilometer. Ronn 20 Kilometer méi spéit sinn d'Coureuren schonns op der Kopp vum zweete Bierg, d'Côte des Boulards, 4,8 Kilometer laang mat enger Steigung vu 4,8%. R0nn 25 Kilometer virum Enn vun der Etapp fueren d'Cycliste dann nach d'Côte de Charbonnières erop. Dëse Bierg vun der 3. Kategorie ass 4,6 Kilometer laang, dat bei enger Steigung vu 4,7%.

Resumé vun der 3. Etapp

⏪Revivez le dernier kilomètre et la victoire de @HivertJonathan ! 💪

⏪Relive the last km and Hivert's victory! 💪#ParisNice pic.twitter.com/cXol8ZME2G — Paris-Nice (@ParisNice) 6. März 2018

Fréi an der Etapp konnt sech ee Grupp vun dräi Coureuren ofsetzen. Den Jay Robert Thomson (Dimension Data), de Fabien Grellier (Direct Energie) an de Przemyslaw Kasperkiewicz (Delko Marseille) haten ee maximalen Avantage vu 7 Minutten a 40 Sekonnen erausgefuer. Kee vun dësen dräi Cyclisten ass immens bekannt, de jonke Fabien Grellier huet bis elo als bescht Resultat eng 5. Plaz bei der Espoirs-Course vu Paris-Roubaix.Beim éischte Biergpräis konnt de Grellier sech de Maximum vu 4 Punkte sécheren, 2 Punkte gouf et fir de Kasperkiewicz an nach ee Punkt gouf et fir den Thomson.An der zweeter Kopp vum Dag huet de Grellier ugegraff a seng zwee Begleeder stoe gelooss. Sou konnt de jonke Coureur vun Direct Energie véier weider Punkte sammelen am Kampf ëm de Maillot vum beschte Grimpeur, wou hien elo d'nämmlecht vill Punkten huet, ewéi de Féierenden, de Pierre-Luc Périchon. De Kasperkiewicz an den Thomson sinn net méi erukomm a goufe vum Peloton agefaangen.36 Kilometer virun der Arrivée war dunn och Schluss fir de Grellier an hie gouf och vum grousse Feld geschléckt. Ewéi et dunn an d'Côte de Charbonnières gaangen ass, hu virun allem Astana a Quick-Step d'Tempo immens ugezunn an do huet een no deem anere misse lassloossen, och den Arnaud Démare war distanzéiert ginn. Iwwerdeems hate vir de Julian Alaphilippe an den Tim Wellens sech ofgesat, déi kruten dunn awer mam Jakob Fuglsang ee weidere Begleeder mat op de Wee.Et koum awer nees zum Zesummeschloss vun de Favoritten op d'Schlussvictoire vu Paris-Nice. Ma aus dësem Grupp eraus gouf et ëmmer nees nei Attacken. Do gouf et eng déi vun Erfolleg gekréint war an dat war eng vum Luis Leon Sanchez, dee sech mam Jonathan Hivert a mam Di Gregorio dervu gemaach hat. Iwwerdeems konnt de Verfolgergrupp mat de Favoritte vum Grupp Maillot Jaune nees agefaange ginn. 7 Kilometer virun der Arrivée haten de Spëtzegrupp 56 Sekonne Virsprong op de Peloton mam Arnaud Démare.De Spëtzentrio ass bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn an hei war am Sprint den Hivert kloer dee Stäerksten, dat virum Sanchez an dem Di Gregorio. Domat iwwerhëlt de Sanchez d'Féierung am General.

Klassement vun der 3. Etapp

1. Jonathan Hivert2. Luis Leon Sanchez3. Rémy Di Grégorio4. Arnaud Démare op 38 Sekonnen5. Mike Teunissen op 38 Sekonnen6. André Greipelop 38 Sekonnen7. Magnis Cort Nielsen op 38 Sekonnen8. Matteo Trentin op 38 Sekonnen9. Julian Alaphilippe op 38 Sekonnen10. Felix Grossschartner op 38 Sekonnen

Generalklassement no der 3. Etapp