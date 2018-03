© afp

D'Presentatioun vun der Etapp

De Molard huet e puer Kilometer virun der Arrivée ëmmer erëm probéiert ze attackéieren an du kuerz virun der Flame Rouge ass de Fransous du fortkomm an ass bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn a konnt sech mat e puer Sekonne Virsprong behaapten. Am General bleift de Luis Leon Sanchez op der Spëtzepositioun, ma den Zweeten ass net net méi de Wout Poels, dee war nämlech an eng Chute verwéckelt. De Jempy Drucker gëtt e Freideg de 56. op bal 7 Minutten. Am General ass de Lëtzebuerger den 94. op iwwer 27 Minutten.E Freideg stounge 5 Bierger um Programm, 4 Bierger vun der 2. Kategorie an ee vun der 1. Kategorie. Ugefaangen huet et bei Kilometer 101 mam Col de Luens (2. Kategorie), dee 6,6 Kilometer laang ass an eng Steigung vu 4,4% huet. Dono goung et op den 1,7 Kilometer laange Col Bas, dëse Bierg ass och vun der zweeter Kategorie an huet eng duerchschnëttlech Steigung vu 7,2%. Da koumen nach zwee Bierger vun der 2. Kategorie: d'Côte de Cipières, mat 5,6% Steigung iwwer 2,8 Kilometer an d'Côte de Gourdon mat 4,2% Steigung iwwer 3,8 Kilometer. Bei Kilometer 189,5 war et dunn nach mat der Côte de la Colle sur Loup, ee Bierg vun der 1. Kategorie. Dësen huet bei enger Längt vun 1,8 Kilometer eng duerchschnëttlech Steigung vun 10%.

Resumé vun der 6. Etapp

No ronn 30 Kilometer hat sech ee Spëtzegrupp mat 13 Coureure forméiert, mat dobäi waren de Lars Bak (Lotto-Soudal), Amael Moinard (Fortuneo), Paul Martens (Lotto-Jumbo), Cyril Lemoine (Cofidis), Tom Scully (Education First), Fabien Grellier (Direct Energie), Alexander Kristoff (UAE), Nils Politt (Katusha), Dylan Teuns (BMC), Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Arnaud Demare (Groupama-FDJ), Carlos Barbero (Movistar) an de Bert Van Lerberghe (Cofidis). Hei war den Dylan Teuns vu BMC dee bescht placéierte Coureur, hie louch virun der Etapp op der 14. Plaz am General mat ronn 1 Minutt Retard op de Leader. Aus dësem Grond huet am Peloton och d'Ekipp Astana uerdentlech an d'Pedalle gedréckt, well et wollt een de Belsch net ze wäit fort loossen. Wéi dëse gemierkt huet, dass de Peloton si net géing fuere loossen, huet hie sech nees zeréckfale gelooss. Vun deem Ament un ass de Virsprong vun den 12 Leit un der Spëtzt nees geklommen.Den Thomas de Gendt huet an all Bierg d'Tempo ugezunn a konnt sech esou 4 mol 7 Punkten uewen um Sommet sécheren, fir de Biergtrikot vum Cousin z'iwwerhuelen. Ma bei dësem Erfolleg sollt et bleiwen, well ronn 23 Kilometer virun der Avance huet de Peloton sech un d'Spëtzt vun der Course gesat an do war et virun allem Mitchelton-Scott, déi fir uerdentlech Tempo gesuergt hunn.Am leschte Bierg war et dunn immens géi an d'Favoritten hunn acceleréiert an de Sanchez, dee war hei a Schwieregkeeten, genau, ewéi een Tony Gallopin an den Ilnur Zakarin. Ma richteg si si de Leader awer net lassginn, dat well se ëmmer nees Tempo erausgeholl hunn. An der uschléissender Descente gouf et dunn eng Chute vum Wout Poels, dem Zweeten am General.No der Descente ass et nees an eng Géigesteigung gaangen an hei war et de Yates, deen et probéiert huet, fir dovun ze fueren an do huet sech den Tim Wellens him ugeschloss. Ma si konnte ronn 3 Kilometer virun der Arrivée vum Groupe Maillot Jaune awer erëm ageholl ginn. Dono koumen direkt e puer Attacke vum Molard an dee koum och fort a wënnt d'Etapp en solitaire virum Grupp Maillot Jaune.

Klassement vun der 6. Etapp

Generalklassement no der 6. Etapp