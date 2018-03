De Wout Poels vun der Equipe Sky konnt sech e Mëttwoch am Eenzelzäitfueren duerchsetzen, dat virum Marc Soler an dem Julian Alaphilippe. Am General bleift de Luis Leon Sanchez un der Spëtzt, ma seng Avance ass méi kleng ginn. Hien huet elo nach 15 Sekonnen Avance op de Wout Poels a 26 Sekonnen op den Alaphilippe. De Jempy Drucker gëtt den 63. op 2 Minutten an 12 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 90. op 9 Minutten a 24 Sekonnen.

Resumé vun der 4. Etapp

Den Dylan van Baarle, de Coureur vu Sky, war deen éischten, deem seng Zäit op der éischter Plaz laang Bestand hat. Et huet nämlech laang Zäit gedauert bis ee säi Chrono ënnerbidde konnt an deen éischten, deen dat konnt, dat war säin Teamkomerod, den David de la Cruz. Ma du koumen déi Coureure mat de ganz groussen Ambitiounen, och op d'Schlussvictoire bei Paris-Nice. Dëst hu si och ënner Beweis gestallt, de Simon Yates war eng Sekonn méi séier, ewéi den de la Cruz. Ma Sky huet sech awer déi provisoresch éischt Plaz zeréckgeholl, dat a Persoun vum Titelverdeedeger Sergio Henao, deen 63 Honnertstel méi séier war, ewéi de Yates. A Sky huet weider dominéiert, well de Wout Poels huet eng weider Beschtzäit higeluecht, hie war 33 Sekonne méi séier, ewéi de Sergio Henao. Dës Zäit konnt net méi ënnerbuede ginn. Et konnte sech awer nach eng Rei Coureuren tëscht de Poels an den Henao quëtschen.

Klassement vun der 4. Etapp

Generalklassement no der 4. Etapp