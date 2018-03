© afp (Archiv)

Et goung hei iwwer 21,5 Kilometer. Am Ganze sinn et 7 Etappen an d'Feld ass nawell gutt besat. Zu de grousse Favoritten zielen de Romain Bardet, de Miguel Angel Lopez, de Rafal Majka, de Vincenzo Nibali, den Adam Yates, de Mikel Landa, de Rigoberto Uran, de Chris Froome, den Geraint Thomas, de Michal Kwiatkowski, de Fabio Aru, den Tom Dumoulin an och de Bob Jungels.Beim Ekippenzäitfueren hat d'Ekipp Sky déi éischt richteg staark Zäit higeluecht, hei war den Geraint Thomas als Éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer. Dës Zäit sollt awer net bis zum Enn bestoe bleiwen. Déi éischt Ekipp, déi dës Zäit ënnerbidde konnt, war Mitchelton-Scott ëm de Kapitän Adam Yates. Et sollt awer net vu laanger Dauer sinn, well d'Equipe BMC huet dës Zäit nach ëm 4 Sekonne verbessert an dat sollt och déi bescht Zäit bleiwen. D'Equipe Quick-Step Floors mam Bob Jungels huet de Parcours mat enger Moyenne vun iwwer 57 Stonnekilometer hannert sech bruecht an huet um Enn op der 4. Plaz, 15 Sekonne Retard op d'Gewënnerekipp BMC.Am General féiert elo den Damiano Caruso.

Klassement vun der 1. Etapp

1 BMC Racing 0:22:19 2 Mitchelton-Scott 0:00:04 3 Team Sky 0:00:09 4 Quick-Step Floors 0:00:15 5 Team Sunweb 0:00:25 6 Katusha-Alpecin 0:00:29 7 Bora-Hansgrohe 0:00:30 8 Trek-Segafredo 0:00:39 9 UAE Team Emirates 0:00:45 10 EF Education First-Drapac 0:00:45

Generalklassement no der 1. Etapp

1. Damiano Caruso2. Rohan Dennis3. Patrick Bevin4. Greg van Avermaet5. Luke Durbridge op 4 Sekonnen6. Daryl Impey op 4 Sekonnen7. Adam Yates op 4 Sekonnen8. Michael Hepburn op 4 Sekonnen9. Geraint Thomas op 9 Sekonnen10. Jonathan Castroviejo op 9 SekonnenDe Bob Jungels ass de 15. op 15 Sekonnen.