D'Presentatioun vun der Etapp

🚴 Paris-Nice, Etape 5

📍Salon-de-Provence ➡ Sisteron (165 km)

⏱️ 11h15

📺 16h10

🏁 ≈ 17h10

⛰️ 2 x Cat. 3, 1 x Cat. 2, 1 x Cat. 1#ParisNice pic.twitter.com/0susm4SJ9Q — Paris-Nice (@ParisNice) March 8, 2018

Véier Mann hate sech am Ufank vun der Etapp ofgesat a si hunn un der Spëtzt dominéiert. De Jerome Cousin konnt sech duerch d'Echappée och de Biergmaillot sécheren. Um Schluss vun der Course waren et dann eben nach hien an den Nils Politt, déi probéiert hunn, fir virum Peloton iwwer d'Arrivée ze kommen. Dat sollt hinnen och geléngen. Zum Schluss huet de Cousin sech am Sprint duerchgesat, dat wuel och, well de Politt de gréissten Deel vun der Aarbecht gemaach huet.Iwwer 165 Kilometer ass et um Donneschdeg vu Salon-de-Provence op Sisteron gaangen. Um 11.15 Auer huet sech de Peloton op de Wee gemaach. Tëscht Arrivée an Zil hu si véier gréisser Koppen, 2 Mol vun der Kategorie 3, 1 Mol vun der Kategorie 2 an 1 Mol vun der Kategorie 1 hannert sech bréngen, woubäi déi 2 schwéier an der éischter Hallschent vun der Course op si gewaart hunn. No 95 Kilometer an no 156 Kilometer gouf et dann och nach Punkte fir de beschte Sprinter.

Resumé vun der 4. Etapp

No ronn 9 Kilometer hu sech den Nicolas Edet (Cofidis), de Jerome Cousin (Direct Energie) an de Julien El Fares (Delko Marseille Provence) ofgesat. 3 Kilometer méi spéit huet de Nils Politt (Katusha) sech hinnen ugeschloss. Si sollten d'Echappée vum Dag ginn, déi esouguer eng Avance vu 5 Minutten an 20 Sekonne konnten erausfueren, dat no 81 Kilometer, also knapp der Hallschent vun der Course. Ma dono huet de Peloton den Tempo ugezunn, dat wuel och, well de Julien El Fares just e Retard vu 4 Minutten a 4 Sekonnen op de Luis Leon Sanchez (Astana) huet.15 Kilometer viru Schluss war d'Avance op 1 Minutte a 50 Sekonne gefall an de Peloton ass lues awer sécher méi no komm, esou dat déi kleng Echappée och nach ausernee gebrach war. 12 Kilometer viru Schluss haten den Nils Politt an den Jerome Cousin nach eppes méi ewéi 1 Minutt Avance op de Peloton. Kuerz viru Schluss huet de Jerome Cousin sech dann nach eng Kéier d'Punkten op der Kopp geholl, dat huet hinnen Zäit gutt gemaach a si konnten nees eng kleng Avance huelen. De Cousin war iwwregens op all Kopp als Éischten driwwer, esou datt hien no der Etapp de Maillot vum beschte Biergfuerer kann undoen.De Cousin huet den Nils Politt dono awer schaffe gelooss an huet selwer kee Relais un der Spëtzt geholl. Dat hat awer den Nodeel, datt si manner séier waren, wéi si hätte kéinten an de Peloton ëmmer méi no koum. 5 Kilometer virun Arrivée huet e Cousin dann awer kuerz Relaisen iwwerholl. Nach iwwer 22 Sekonnen Avance hate si op de Peloton, wéi d'Echappée nach 2 Kilometer ze fueren haten. De Jerome Cousin huet zum Schluss wéineg Problemer gehat, fir den Nils Politt z'iwwerhuelen, dat wuel och, well hien ganz wéineg Aarbecht op de leschte Kilometer gemaach huet a vum Coureur vu Katusha profitéiert huet.De Jempy Drucker war nom Sommet vum Col du Négron, dat eng 60 Kilometer virun der Arrivée, an der Descente zesumme mat anere Cycliste gefall. De Lëtzebuerger konnt awer no dëser Chute weiderfueren.

Klassement vun der 4. Etapp

De Jempy Drucker fiert als 138. mat engem Retard vun iwwer 11 Minutten op de Gewënner iwwer d'Linn.

Generalklassement no der 4. Etapp