D'Presentatioun vun der Etapp

Och op der leschter Etapp vu Paris-Nice sollt et nach eng Kéier schwéier ginn, well et stoungen e Sonndeg nees 6 Bierger um Programm. 4 Bierger vun der 2. Kategorie an zwee vun der 1. Kategorie. Bei Kilometer 20,5 stoung d'Côte de Levens um Programm. De Bierg vun der 2. Kategorie ass 6,2 Kilometer laang, dat bei 5,6% Steigung. Uschléissend hunn d'Coureuren d'Côte de Châteauneuf misse bezwéngen, och dëst ee Bierg vun der zweeter Kategorie mat enger duerchschnëttlecher Steigung vu 4,3% an dat iwwer 5,3 Kilometer. Mam Col de Calaïsaon stoung nach ee Bierg vun der 2. Kategorie um Programm, ier déi zwee Bierger vun der 1. Kategorie dru waren. Dëst waren d'Côte de Peille mat 6,8% iwwer 6,6 Kilometer an de Col d'Eze, deen nëmmen 1,6 Kilometer laang ass, dat awer bei 8,1%. Zum Schluss war et dann nach de Col des Quatres Chemins, ee Bierg vun der 2. Kategorie mat enger Längt vu 5,5 Kilometer an enger Steigung vu 5,5%.

Resumé vun der 8. Etapp

Obwuel keen "hors catégorie"- Col um Programm stoung, sollt d'Schwieregkeet vun der Etapp an der Unzuel un Bierger leien, déi d'Coureuren hannert sech misste bréngen. No ronn 14 Kilometer stoung dunn och schonn d'Côte de Levens um Programm. An dësem Bierg vun der zweeter Kategorie konnt sech awer nach keng Grupp ofsetzen. Ervirzehiewen war just, dass sech beim éischte Tëschesprint de Gorka Izagirre an den Tim Wellens konnten d'Bonussekonne sécheren, sou dass béid Coureuren am General dee Moment op 10 Sekonnen un de Yates erukomme konnten.Am zweete Bierg vum Dag, der Côte de Châteauneuf huet sech dunn eng Grupp vu siwe Coureuren gebilt. An dësem Grupp waren den Alaphilippe, Fuglsang, Tony Gallopin (Ag2r), Michael Valgren (Astana), Pierre Luc Perichon (Fortuneo), Chris Juul-Jensen (Mitchelton) an den Omar Fraile (Astana). Si haten um 633 m héije Sommet eng Avance vu ronn enger Minutt op de Maillot Jaune Yates. Hannendrun huet sech dunn eng zweet Grupp vu 17 Coureuren mat de Favorite forméiert.Am drëtte Col vum Dag, engem weideren vun der zweeter Kategorie, hu sech den Alaphilippe an de Fraile konnte vun den anere fënnef Coureuren ofsetzen a si just nach zu zwee iwwer d'Kopp gefuer. Hier Avance huet sech bei ronn enger Minutt agependelt.Och de weideren Biergpassagen ass un der Spëtzt net vill changéiert. D'Favoritegrupp hannendrun sollt awer op ronn Coureuren uwuessen.Ronn 40 Kilometer virun der Arrivée, sollt de Fraile sech dunn awer vum Alaphilippe ofsetzen, während de Soler an den de la Cruz am zweete Grupp fortgefuer sinn. Béid Coureuren sinn ganz séier un de Fraile erugefuer a konnte richteg Tempo vir maachen. Sou war et dunn eng logesch Konsequenz, dass de Soler seng 37 Sekonnen Retard am General séier opgeholl hat a sech de virtuelle Maillot Jaune iwwerholl huet. Nodeems de Movistar Coureur sech dunn och nach dräi Sekonnen beim zweeten Zwëschesprint konnt sécheren, ass et ëmmer méi enk gi fir de Simon Yates. Virun der leschter Schwieregkeet vum Dag, dem Col des Quatre Chemins, huet de Fraile am Biergof eng weider Kéier attackéiert mee konnt sech awer net ofsetzen.An der leschter Montée huet de Soler dunn alles missen op eng Kaart setzen, fir seng Avance op de Yates konnten ze behaapten. Am Grupp vun de Favoriten ass et dunn 12 Kilometer virun der Arrivée richteg ronn gaang. Bei de villen Attacken konnt de Yates net méi reagéieren an huet misse lassloossen. Virun allem d'Attack vum Wellens huet richteg wéigedoen an d'Grupp auserneegerappt. De Wellens huet sech dee Moment mat de Bridder Izagirres, Teuns an dem Crapaz ofgesat.Am Generalklassement war et dee Moment ganz schwéier soen wee géif vir leien well de Yates hanne gekämpft huet an de Schued a Grenze konnt halen. Am Sprint fir d'Etapevictoire gouf et no 110 Kilometer eng Victoire vum de la Cruz, virum Omar Fraile an dem Soler, dee véier Sekonne Bonifikatioun zougesprach krut.Well de Simon Yates 38 Sekonnen nom de la Cruz iwwer d'Line d'Arrivée gefuer ass, huet hien de Maillot Jaune um leschten Dag verluer a gëtt am Schlussklassement den Zweeten. Drëtte gëtt de Gorka Izagirre. D'Zäitbonifikatiounen sollten also um leschten Dag d'Entscheedung am Paris-Nice bréngen.

Klassement vun der 8. Etapp

Generalklassement no der 8. Etapp