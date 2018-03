Op der drëtter Etapp vun der Course ass et iwwer 234 Kilometer vu Follonica op Trevi gaangen.

© Tirreno Adriatico Twitter

E Freideg stoung déi éischt ganz ganz schwéier Etapp vun Tirreno-Adriatico um Programm, mat virun allem enger ganz schwéierer Schlussmontée. Hei waren 12,4% Steigung an dat iwwer 1,5 Kilometer, ma och schonns virdrun haten d'Coureuren e puer Montéeën ze iwwerwannen.Fréi an der Etapp hate sech mam Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia), dem Nicola Bagioli (Nippo-Vini Fantini), dem Sho Hatsuyama (Nippo-Vini Fantini), dem Dennis van Winden (Israel Cycling Academy) an dem Stepan Kurianov (Gazprom-Rusvelo) 5 Coureuren duerch d'Bascht gemaach. Ronn 40 Kilometer virun der Arrivée hate si nach ee Virsprong vu ronn 5 an hallwer Minutt, ma de Schluss vun der Etapp war einfach ze schwéier an esou konnte si ageholl ginn.An der Schlussmontée gouf et dunn eng Attack vum Primoz Roglic, de Coureur vu Lotto-Jumbo huet eng ganz staark Leeschtung gewisen a wënnt um Enn mat 3 Sekonne Virsprong op den Adam Yates. Den Tiesj Benoot gëtt den Drëtte mat engem Retard vu 6 Sekonnen. De Bob Jungels huet sech och ganz gutt gehalen a gëtt op dëser drëtter Etapp den 10. a bleift am Rennen ëm d'Schlussvictoire. Am General läit de Lëtzebuerger elo op der 6. Plaz.

D'Klassement vun der 2. Etapp



1. Primoz Roglic2. Adam Yates3. Tiesj Benoot4. Geraint Thomas5. Rigoberto Uran6. Mikel Landa7. Gianni Moscon8. Romain Bardet9. Wilco Kelderman10. Bob Jungels

D'Generalklassement no der 2. Etapp