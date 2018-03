D'Presentatioun vun der Etapp

Et gouf grouss Changementer am General, dat well an der Schlussmontée vill Coureuren hu misse lassloossen. Um Enn wënnt de Simon Yates, deen domat och d'Féierung am General iwwerhëlt, de Luis Leon Sanchez ass geschloen. Iwwerdeems konnt den Thomas de Gendt de Biergtrikot iwwerhuelen. De Jempy Drucker kënnt op déi 70. Plaz mat engem Retard vun 22 Minutten an 19 Sekonnen.Et war eng schwéier Etapp, déi d'Coureure viru sech haten, well am Ganze stounge 5 Bierger um Programm a si sinn och op engem Bierg ukomm. Als éischt si si d'Côte de Gattières eropgefuer, ee Bierg vun der 2. Kategorie, dee 4,5 Kilometer laang ass an eng Steigung vu 4,8% huet. Du stoung mat der Côte de la Sainte-Baume ee ganz laange Bierg vun der 1. Kategorie um Programm. 16,7 Kilometer ass dëse laang, dat bei enger Steigung vun 3,8%. 66 Kilometer virun der Arrivée stoung de Col Saint-Raphaël um Programm, dëse Col ass 5,8 Kilometer laang an huet eng duerchschnëttlech Steigung vu 4,2%. Mat der Côte de Villars-sur-Var hate si nach ee Bierg vun der 2. Kategorie viru sech, ier et an d'Schlussmontée gaangen ass. Valdeblore La Colmiane ass 16,3 Kilometer laang an huet eng duerchschnëttlech Pente vu 6,2%, domat gehéiert de Bierg zur éischter Kategorie.

Resumé vun der 7. Etapp

De Rory Sutherland (UAE), den Tony Gallopin (AG2R), den Alessandro de Marchi (BMC), den Nicolas Roche (BMC), den Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo), den Thomas de Gendt (Lotto-Soudal), den Amael Moinard (Fortuneo) an de Jesus Herrada (Cofidis) konnte sech fréi an der Etapp ofsetzen a wie war dobäi, natierlech den Thomas de Gendt. De Belsch war schonns e Freideg an der Echappé an hien huet wuel ganz kloer de Biergtrikot viséiert. Den de Gendt huet dunn och déi véier éischt Biergpräisser gewonnen a konnt esou weider 31 Punkten an deem Klassement sammelen, domat huet hien der elo 60. Ma och am Peloton hat sech eppes gedoen, do waren et den Tim Wellens, de Lilian Calmejane an den Titelverdeedeger Sergio Henao, déi tëschenduerch zeréckgefall waren. An der Descente nom zweetleschte Bierg konnte sech dunn dräi Coureuren ofsetzen, dat waren de Gallopin, de Roche an de Moinard an dëst Trio ass mat ronn 30 Sekonne Virsprong an d'Schlussmontée gaangen.An hei haten am Peloton direkt e puer staark Coureure Problemer, ënnert anerem de Calmejane, de Soler an de Chaves. Ronn 13 Kilometer virun der Arrivée gouf dunn den Tony Gallopin als leschten aus dem Spëtzegrupp ageholl.Ronn 6,5 Kilometer viru Schluss koum dunn eng entscheedend Tempoverschäerfung vu Mitchelton-Scott, wou de Leader Luis Leon Sanchez net méi mathale konnt. 2 Kilometer méi spéit huet de Yates dunn attackéiert, dat zesumme mam Jon Izagirre. Ewéi et dunn aus der Verfolgergrupp eraus eng Attack vum Dylan Teuns gouf, huet och den Zweeten am General, de Julian Alaphilippe misse lassloossen. 1,4 Kilometer virun der Arrivée huet de Yates dunn och den Izagirre stoe gelooss an huet sech eleng op de Wee Richtung Arrivée gemaach. An hien huet um Enn och d'Etapp gewonnen, dat virum Dylan Teuns an dem Jon Izagirre.

Klassement vun der 7. Etapp

Generalklassement no der 7. Etapp