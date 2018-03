© twitter/TirrenAdriatico

E Samschdeg stoung bei Tirreno-Adriatico eng weider ganz schwéier Etapp um Programm, wou si um Enn och um Sommet ukomm sinn. An der Schlussmontée huet sech d'Etapp dunn decidéiert, nodeems d'Echappé ageholl gouf, gouf d'Tempo am Peloton nach eng Kéier verschäerft an do hu vill Coureure misse lassloossen.Ronn 5,6 Kilometer virun der Arrivée huet de Bob Jungels du missen ee Lach loossen, de Lëtzebuerger Champion konnt dat Tempo net méi matgoen an iwwerdeems gouf et vir Attacken. De Miguel Angel Lopez ass erausgefuer, ma hanne koume weider Attacke vum Rafal Majka, dem Ben Hermans an dem Fabio Aru. Dee Stäerkste war dunn awer wuel de Majka, well de Coureur aus Polen huet seng 3 Begleeder stoe gelooss a war elo eleng un der Spëtzt.Ronn 2 Kilometer virun der Arrivée goufen dunn de Chris Froome an de Miguel Angel Lopez distanzéiert an de Mikel Landa konnt zur Spëtzt opschléissen. Kuerz virun der Flame rouge hat de Leader am General, den Geraint Thomas dunn een techneschen Defekt an huet kostbar Zäit verluer.Um Enn huet de Mikel Landa sech am Schlusssprint géint de Rafal Majka an den George Bennett duerchgesat. Neie Leader am General ass de Caruso virum Wilco Kelderman. De Bob Jungels koum op déi 25. Plaz mat engem Retard vun 2 Minutten an 2 Sekonnen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 18. mat engem Réckstand vun 2 Minutten an enger Sekonn.

Klassement vun der 4. Etapp

1 Mikel Landa (Movistar) 6:22:132 Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) +0:003 George Bennett (LottoNL-Jumbo) +0:004 Fabio Aru (UAE Emirates) +0:065 Ben Hermans (Israel Cycling Academy) +0:066 Tiesj Benoot (Lotto Soudal) +0:067 Romain Bardet (AG2R La Mondiale) +0:068 Wilco Kelderman (Sunweb) +0:069 Adam Yates (Mitchelton-Scott) +0:0610 Rigoberto Uran (Education First-Drapac) +0:06

Generalklassement no der 4. Etapp

1 Damiano Caruso (BMC Racing) 17:14:492 Wilco Kelderman (Sunweb) +0:113 Mikel Landa (Movistar) +0:204 Geraint Thomas (Sky) +0:265 Rigoberto Uran (Education First-Drapac) +0:316 George Bennett (LottoNL-Jumbo) +0:337 Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) +0:348 Tiesj Benoot (Lotto Soudal) +0:369 Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) +0:4110 Jaime Roson (Movistar) +0:44