Déi 5. Etapp vun der Tirreno-Adriatico stoung haut am Zeeche vum Michele Scarponi, deen den 22. Abrëll 2017 bei engem Vëlosaccident ëm d'Liewe komm war. No dräi Biergpräisser stoungen zum Schluss ganz schwéier véier Kilometer um Programm, wou d'Coureuren dräi Mol eng Steigerung vun deelweis 16% hu missen hannert sech bréngen.Nodeems eng Echappé mat de Coureuren Dario Cataldo (Astana), Igor Boeve (Gazprom-Rusvelo), Kristijan Koren (Bahrain-Merida), Steve Morabito (Groupama-FDJ) an dem Iljo Keisse (QuickStep Floors) de ganzen Dag d'Course animéiert hatten, sinn si ronn 15 Kilometer virun der Arrivée agefaang ginn.Véier Kilometer virun der Arrivée huet den Adam Yates dunn attackéiert an dës Attack souz wëll et war keen aus dem Peleton dee konnt mathaalen, sou dass de Britt déi lëscht Kilometer alleng gefuer ass an dës Etapp fir sech entscheed huet. Hannendrunn ass de Peter Sagan 7 Sekonnen méi spéit duerch Zil gefuer, zäitgläich mam Kwiatkowski. Dësen ass mat senger drëtter Plaz dann och de neie Leader am General.De Bob Jungels ass mat engem Retard vun 1:53 Minutten als 47. ukomm. Am General ass de Lëtzebuerger den 20. op 3.51 Minutten.