Am Ziilsprint konnt si sech virum Alexis Ryan an dem Chloe Hosking duerchsetzen. An enger animéierter Course huet een och d'Christine Majerus ëmmer nees kuerz un der Spëtzt gesinn. Ëmmer nees ass d'Lëtzebuergerin kuerz Attacke gefuer, fir d'Course méi schwéier ze maachen an de Peloton auszedënnen.Um Enn konnt d'Lëtzebuergerin leider net méi mat agräifen, well et 500 Meter virun der Arrivée just virun hir zu enger Chute koum an déi si selwer awer net verwéckelt war. Fir dem Christine Majerus seng Equipe Boels Dolmans war et duerch d'Schlussvictoire vum Amy Pieters trotzdeem e ganz erfollegräichen Dag an och d'Lëtzebuergerin war mat hirer Course um Enn ganz zefridden.