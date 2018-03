© AFP

De Start ass de Samschdeg, 27. Juni 2020.Hei drënner d'Schreiwes vun den TDF-Organisateuren ...

A retenir :



- Au lendemain de l'arrivée de Paris-Nice, Christian Estrosi, Maire de Nice et Président de la Métropole Nice-Côte d'Azur et Christian Prudhomme, Directeur du Tour de France, ont annoncé l'organisation en 2020 du Grand Départ du Tour de France.



- Samedi 27 juin 2020, Nice donnera le coup d'envoi de la Grande Boucle pour la deuxième fois après 1981. Les routes de la ville ainsi que de l'arrière-pays offrent des opportunités aux organisateurs pour ouvrir des scénarios variés dès les premiers jours de la 107e édition.



Avec Paris-Nice ou sur le Tour de France, des pages de l'histoire du cyclisme ont souvent été écrites à Nice et dans ses alentours. Les meilleurs coureurs du monde auront à nouveau l'opportunité de laisser leur puissance et leur talent s'exprimer à l'occasion du Grand Départ du Tour de France 2020, qui sera précisément organisé à Nice et dans les communes de sa métropole.

Ces retrouvailles avec Nice, sept ans après la dernière visite immédiatement après le séjour corse lors du 100e Tour de France, s'inscrivent dans la lignée d'une histoire riche et variée, puisque la préfecture des Alpes-Maritimes a déjà accueilli l'épreuve à 36 reprises. Dès 1906 avec la victoire du futur lauréat de la course René Pottier, jusqu'au Grand Départ de 1981, lorsque Bernard Hinault avait troqué d'entrée son maillot de champion du monde contre le Maillot Jaune, les étapes niçoises du Tour ont souvent eu un impact décisif sur la course. Sur la Riviera, tout est ouvert...

Christian Estrosi : « C'est une immense fierté de recevoir à Nice pour la 2ème fois après 1981, le Grand départ du Tour de France en 2020. Le Tour c'est le 3ème évènement international et donc l'assurance de retombées économiques importantes pour l'ensemble de notre territoire. 7 ans après avoir accueilli la 100ème édition en 2013 qui avait réuni près de 100 000 spectateurs, c'est une nouvelle étape qui renforce ma volonté de faire de Nice une ville incontournable dans l'accueil de grands évènements sportifs.

Nous aurons donc à cœur d'offrir aux organisateurs et aux équipes des conditions d'accueil optimales. Et Nice dispose d'un terrain de jeu exceptionnel pour les cyclistes, depuis la Promenade des Anglais jusqu'aux plus hauts cols du Mercantour... Un relief riche qui permettra de lancer cette 107ème édition de la Grande Boucle de la plus belle des manières. »

Christian Prudhomme : « Les dernières éditions de Paris-Nice, (y compris celle qui vient de s'achever hier), nous ont montré que la variété des paysages et des reliefs dans la région était propice au suspense, à l'attaque... au spectacle ! C'est exactement ce que nous souhaitons pour donner une tonalité dynamique au Tour 2020. A Nice, nous savons que le peloton comme les suiveurs seront plongés pendant près d'une semaine dans une atmosphère de convivialité... et de passion pour le vélo ».