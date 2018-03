© twitter/TirrenAdriatico

Fréi an der Etapp konnt sech ee Spëtzegrupp ëm den däitsche Champion Marcus Burghardt forméieren. Hie gouf begleet vum Krists Neilands (Israel Cycling Academy), Jacopo Mosca (Wilier-Selle Italia) an dem Artem Nych (Gazprom-Rusvelo). Bei der leschter Biergwäertung konnt sech de Burghardt du vu senge Begleeder léisen an huet sech eleng op de Wee gemaach. Ronn 20 Kilometer virun der Arrivée konnt de Coureur vu Bora awer ageholl ginn an et koum zu engem Massesprint. Hei konnt den däitsche Marcel Kitel sech duerchsetzen, dat virum Weltmeeschter Peter Sagan an dem Argentinier Richeze.

De Bob Jungels war bis 500 Meter virun der Arrivée un der Spëtzt vum Peloton an huet Aarbecht fir seng Equipiere gemaach, ier de Lëtzebuerger Champion sech zeréckfale gelooss huet.

Am General bleift de Michal Kwiatkowski aus Polen un der Spëtzt, dat mat 3 Sekonnen Avance op den Damiano Caruso an 23 Sekonnen Avance op de Mikel Landa.

Klassement vun der 6. Etapp

1 Marcel Kittel (Katusha Alpecin) 3:49:542 Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) +0:003 Ariel Maximiliano Richeze (Quick-Step Floors) +0:004 Sacha Modolo (Education First-Drapac) +0:005 Zdenek Stybar (Quick-Step Floors) +0:006 Jens Debusschere (Lotto Soudal) +0:007 Marco Canola (Nippo-Vini Fantini) +0:008 Simone Consonni (UAE Emirates) +0:009 Eduard Michael Grosu (Nippo-Vini Fantini) +0:0010 Rick Zabel (Katusha Alpecin) +0:00

Generalklassement no der 6. Etapp

1 Michal Kwiatkowski (Sky) 25:21:222 Damiano Caruso (BMC Racing) +0:033 Mikel Landa (Movistar) +0:234 Geraint Thomas (Sky) +0:295 Rigoberto Uran (Education First-Drapac) +0:346 Adam Yates (Mitchelton-Scott) +0:367 Davide Formolo (Bora-Hansgrohe) +0:378 Tiesj Benoot (Lotto Soudal) +0:399 George Bennett (LottoNL-Jumbo) +0:4110 Jaime Roson (Movistar) +0:47