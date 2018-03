De Bob Jungels gëtt op der leschter Etapp de 20. mat engem Retard vu 25 Sekonnen op de Gewënner. Am General séchert hie sech déi 18. Plaz.

D'Zäitfueren iwwer ronn 10 Kilometer gouf vum Australier Rohan Dennis gewonnen. De Coureur vu BMC wënnt virum Jos van Emden aus Holland a Virum Jonathan Castroviejo aus Spuenien. De Lëtzebuerger Bob Jungels rullt an enger Zäit vun 11 Minutten an 39 Sekonnen iwwer d'Ligne d'Arrivée. Hien huet déi ronn 10 Kilometer mat enger duerchschnëttlecher Geschwindegkeet vun 51, 76 Stonnekilometer absolvéiert.Am General kënnt de Bob Jungels op déi 18. Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten a 56 Sekonnen op de Schlussgewënner, de Michal Kwiatkowski vun der Ekipp Sky. Hie wënnt mat 24 Sekonnen Avance op den Damiano Caruso an 32 Sekonnen op den Geraint Thomas.

Klassement vun der 7. Etapp

1 DENNIS Rohan (AUS) BMC RACING TEAM 0:11:14,812 VAN EMDEN Jos (NED) TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:03,233 CASTROVIEJO Jonathan (ESP) TEAM SKY 0:00:07,344 PEDERSEN Mads (DEN) TREK - SEGAFREDO 0:00:07,735 MOSCON Gianni (ITA) TEAM SKY 0:00:11,746 HEPBURN Michael (AUS) MITCHELTON - SCOTT 0:00:12,647 BAUER Jack (NZL) MITCHELTON - SCOTT 0:00:12,868 DURBRIDGE Luke (AUS) MITCHELTON - SCOTT 0:00:16,409 ROGLIČ Primož (SLO) TEAM LOTTO NL - JUMBO 0:00:17,5110 KIRYIENKA Vasil (BLR) TEAM SKY 0:00:17,9011 FROOME Chris (GBR) TEAM SKY 0:00:19,2612 KWIATKOWSKI Michal (POL) TEAM SKY 0:00:19,6213 THOMAS Geraint (GBR) TEAM SKY 0:00:22,1914 BEVIN Patrick (NZL) BMC RACING TEAM 0:00:22,2615 OLIVEIRA Nelson (POR) MOVISTAR TEAM 0:00:22,3416 CAMPENAERTS Victor (BEL) LOTTO SOUDAL 0:00:22,3617 IMPEY Daryl (RSA) MITCHELTON - SCOTT 0:00:22,9718 LADAGNOUS Matthieu (FRA) GROUPAMA - FDJ 0:00:23,0119 MULLEN Ryan (IRL) TREK - SEGAFREDO 0:00:24,1020 JUNGELS Bob (LUX) QUICK - STEP FLOORS 0:00:24,40

Generalklassement no der 7. Etapp