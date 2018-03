Nieft deene Jonken, déi am Ausland fueren, hu mer mat Déifferdeng a Leopard och hei zu Lëtzebuerg d'Méiglechkeet, Coureuren op eng international Karriär virzebereeden. Matt de Bridder Wirtgen ginn et der zwee, déi dovun dreemen zesummen an enger Profi-Ekipp ze fueren.Bei der Famille Wirtgen vu Rammerech dréit sech alles ëm de Vëlossport. Souwuel den Tom, wéi och säin 2 Joer méi jonke Brudder Luc hu sech zanter hirer Kandheet fir dee Sport begeeschtert, dee schonn dem Papp, dem Bopi a souguer Urgroussbop seng Passioun war. Ass den Tom mat sengen 22 Joer a senger 4. Saison op Continental-Niveau, sou ass et fir de Luc, deen Enn leschter Saison no sengem Schoulofschloss e puer Courssen als Stagiaire bei Leoprad Pro Cycling gefuer ass, seng Éischten. Laang ass et awer schonn hir, datt hie säin éischten Dossard op de Réck gespéngelt hat.Fir den Tom, deen dëst Joer fir AGO-Aqua Service aus der Belsch fiert, ass et vu Virdeel, säin eegene Brudder um Training mat dobäi ze hunn an déi laang Stonnen am Suedel mat him ze deelen. Den Éiergäiz an de Seriö stinn dobäi fir hien un éischter Plaz.E Mëttwoch stung fir déi 2 Bridder, déi allebéid vum selwechte belschen Trainer gecoacht ginn, eng Sortie vu bal 5 Stonnen um Programm, den Luc, dee mat dem Tour vun Antalya an der Tierkei mat enger gudder 18. Plaz am Generalklassement an d'Saison gestart ass, weess, wou hien d'Hiewele muss usetzen, fir weider ze progresséieren.Eng éischte Kéier dës Saison dierften déi 2 Nowuess-Cycliste beim Triptyque des Monts et Chateaux an der Belsch zesummen un den Depart goen. Do virdrun ass de Luc awer och nach dëse Weekend beim traditionellen Saisonoptakt vum Conterner Veräin zu Bech engagéiert, iwwerdeems den Tom den Tour de Normandie fiert. E grousst Zil vun de Bridder waart da mat der Flèche du Sud am Mee.