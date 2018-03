© pressphoto Archiv

De Jempy Drucker ass als eenzege Lëtzebuerger engagéiert a fiert an der Formatioun BMC un der Säit vum Greg van Avermaet, deen erkläerte Kapitän fir d'Klassiker ass. Grouss Favoritte fir dës Editioun iwwer 291 Kilometer sinn de Gewënner vum leschte Joer, de Michal Kwiatkowski an de Weltmeeschter Peter Sagan, déi d'lescht Joer ob der Via Roma déi 2 éischt Plazen an engem Millimeter-Sprint ënnert sech ausgemaach haten.



Och den Drëtte vun der 2017 Editioun Julian Alaphilippe zielt zu den Outsider. Grouss Erausfuerderung an der Finall ass zanter 1960 de Poggio, dee sou munch Sprinter beim längsten Klassiker vun der Saison a Schwieregkeeten dierft bréngen, awer och eng Chance fir eng Attack an de leschten Kilometer bitt. E Samschdeg ginn an Italien schlecht Wiederkonditiounen erwaart, wat et de Cyclisten ëmsou méi schwéier dierft maachen.