Bei ganz schwéiere Meteoskonditiounen hunn d'Coureuren net manner ewéi 294 Kilometer missen hannert sech bréngen. Mat um Start war och de Lëtzebuerger Jempy Drucker. Um Enn gëtt et eng Victoire vum Vincenzo Nibali.

De Resumé vun der Course

Buongiono dalla Milano Sanremo presented by @NamedSport - Edizione 109.

🚩 Milano / Sanremo > 294 KM

🌧️ Meteo > Piovoso

⌚️ Start Km 0 > 10.10

📺 Diretta TV > Rai 14.00, Eurosport 14.30

Live Tweet > #MSR

Live Performance degli atleti > https://t.co/8sTBtt7JRp pic.twitter.com/VKRGKyy4FZ — Milano Sanremo (@Milano_Sanremo) 17. März 2018

D'Editioun vun 2018 ass ganz nervös lassgaangen. Direkt beim Start hunn sech néng Leit ofgesat. Dëst waren de Mirco Maestri, Lorenzo Rota ( Bardiani-CSF), Evgeny Kobernyak (Gazprom-RusVelo), Matteo Bono (UAE), Guy Sagiv, van Winden ( Israel Cycling Academy), Sho Hatsuyama (Nippo Vini-Fantini), Charles Planet (Team Novo Nordisk) an de Jacopo Mosca (Wilier Triestina).Dës Echappé huet de ganzen Dag iwwer d'Course animéiert a konnt sech deelweis eng Avance vu siwe Minutten erausfueren. Ronn 80 Kilometer virun der Arrivée huet de Peleton awer decidéiert dësem Spill een Enn ze setzen an de Virsprong vun de Léit un der Spëtzt vun der Course ass ëmmer méi kleng ginn. Bei nach 30 déi ze fuere waren, war dunn definitiv Schluss fir déi néng Leit un der Spëtzt an d'Course war nei lancéiert.Direkt huet Groupama FDJ Tempo un der Spëtzt gemaach an de Peloton ass explodéiert. 10 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng ganz schro Chute vum Marc Cavandish, deen de Peleton nach eng Kéier an zwee gerappt huet. Zwee Kilometer méi spéit huet dedunn säi Gleck en solitaire probéiert. De Lëtzebuerger sollt ee Kilometer méi spéit awer vun enger ganz staarker Attack vum Vincenzo Nibali erëm agefaang ginn. Den Italiener huet seng Attack dunn och duerchgezunn an ass alleng Richtung San Remo gefuer. Hannendrunner gouf zwar reagéiert mee d'Avance vum Nibali huet sech konstant bei 10 Sekonnen agependelt.An de leschte Kilometer huet de Peleton nach eng Kéier alles erausgeholl mee et sollt net méi duergoen, sou dass de Vincenzo Nibali sech ganz knapp virum Caleb Ewan an dem Arnaud Démare duerchsetzt. Vumgëtt um Enn de 56. op 1:07 Minutten.