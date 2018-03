© pressphoto (Archiv)

Beim GP OST Manufaktur, deen iwwer 13 Tier an 120,9 km gaangen ass, sinn d'Espoiren an d'Elite un de Start gaangen an do ass et de Jens Reynders vu Leopard Cycling Team, dee sech mat engem Virsprong vun enger Sekonn virum Olivier Pardini (CCI Differdange) an dem Jordan de Haes (Prorace Cycling Team) duerchsetze kann. Als beschte Lëtzebuerger huet sech de Pit Schlechter op 7. Plaz klasséiert. Hien hat e Réckstand vun 28 Sekonnen.Beim GP François Faber vun de Junioren a Masters, deen iwwer 8 Tier a 74,4 km gaangen ass, gewënnt de Gilles Kirsch virum Arthur Kluckers an dem Cédric Pries (allen zwee VC Schengen).