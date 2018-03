E Sonndeg war den Alex Kirsch beim GP de Denain a Frankräich am Asaz. De Lëtzebuerger huet sech bis zum Schluss vun den 197 Kilometer un der Spëtzt gewisen

De Grand Prix de Denain gouf e Sonndeg no 197 Kilometer vum Belsch Kenny Dehaes gewonnen. De Co-Equipier vum Alex Kirsch hat sech am leschte Kilometer aus dem Spëtzegrupp ofgesat an e Virsprong vun 2 Sekonnen iwwert d'Arrivée gerett. Um Podium stoungen nach déi zwee Fransous Hugo Hofstetter a Julien Duval. Den Alex Kirsch gëtt den 20. och op 2 Sekonnen.