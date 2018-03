© afp (Archiv)

E Samschdeg goung et op der 2. Etapp vum 98. Tour duerch Katalounien iwwer 175,6 Kilometer vu Mataro Richtung Valls. Am Verglach zur Etapp vum Méindeg war d'Etapp en Dënschdeg schonns méi usprochsvoll, et stoungen nämlech mam Port de la Dont de Cera a mam Coll de Lilla zwee Bierger vun der drëtter Kategorie um Programm. De Coll de Lilla stoung ronn 10 Kilometer virun der Arrivée um Programm an deen ass 4,2 Kilometer laang, dat bei enger duerchschnëttlecher Steigung vu 4,8 Prozent.Mam Igor Merino (Burgos-BH), mam Antonio Molina (Caja Rural) a mam Mikel Bizkarra (Euskadi) hate sech dräi Coureure laang Zäit un der Spëtzt vun der Course opgehalen. Am Peloton huet d'Ekipp Quick-Step Floors mam Lëtzebuerger Bob Jungels d'Tempoaarbecht iwwerholl.Am Col de Lilla war de Peloton dunn un der Spëtzt a wéi et vir déi éischt Attacke goufen, huet den Hodeg am Leader-Maillot misse lassloossen. Et gouf nach weider Attacken, mee keen ass richteg dervukomm, esou dass dee liicht deziméierte Peloton zesummen duerch d'Arrivée gefuer ass an hei war d'Victoire am Sprint fir de Spuenier Alejandro Valverde, deen domat och d'Féierung am General iwwerhuele konnt. Hie wënnt virum Dary Impey an dem Jay McCarthy. Am General huet de Spuenier eng Avance vu 4 Sekonnen op de McCarthy a 6 Sekonnen op den Daryl Impey.