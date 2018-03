© afp (Archiv)

D'Etapp gouf gewonne vum Thomas de Gendt, dat en solitaire. De Belsch konnt sech d'Favoritte vum Hals halen a wënnt knapps virum Simon Yates an dem Thibaut Pinot. Iwwerdeems war dem Simon Yates säi Brudder, den Adam kuerz virun der Arrivée an eng schlëmm Chute verwéckelt. Am General iwwerhëlt den de Gendt och d'Féierung, dat 23 Sekonne virum Alejandro Valverde an 29 Sekonne virum Daryl Impey. De Bob Jungels gëtt de Mëttwoch den 10. op 20 Sekonnen an ass am General elo den 9. op 35 Sekonnen. Vum Ben Gastauer a Laurent Didier läit eis nach kee Resultat vir.

Presentatioun vun der Etapp

E Mëttwoch goung et net wéi geplangt iwwer 199 Kilometer, ma nëmmen iwwer 153 Kilometer, dat wéinst héijer Lawinegefor. Et goung du vu Sant Cugat op Camprodon. Um Programm stoungen dann awer 2 Biergwäertungen, de Coll de Bracons, ee Bierg vun der 1. Kategorie, deen 9,8 Kilometer laang ass an eng duerchschnëttlech Steigung vu 5,2% huet. Dann hunn d'Coureuren awer och nach de 6,9 Kilometer laange Port de Collabos missen iwwerwannen, deen am Duerchschnëtt 8% steil ass a maximal 15% steil ass. Déi lescht Kilometer vun der Etapp geet et dann och nach liicht biergop.

Resumé vun der Etapp

Den Thomas De Gendt (Lotto Soudal), de Clement Chevrier (Ag2r) de Lluis Mas (Caja Rural), de Pablo Torres (Burgos-BH) an de Mikel Bizkarra (Euskadi) hunn e Mëttwoch de Spëtzegrupp vum Dag gebilt. Ma schonn am éischte Bierg vum Dag ass dëse Grupp ausernee gefall, dat well den Thomas de Gendt ëmmer nees d'Tempo erhéicht huet. De Belsch konnt dunn och als Éischten iwwert d'Kopp fueren an hat hei nach 1 Minutt an 30 Sekonnen Avance op de Peloton. Dotëscht si seng fréier Begleeder gefuer. De Mas an de Bizkarra konnte sech him zwar nach eng Kéier uschléissen, mee ronn 20 Kilometer virun der Arrivée huet den de Gendt sech dunn nees eleng op de Wee Richtung Arrivée gemaach.Duerch de staarke Wand war d'Course net all ze séier an de Belsch konnt seng Avance op 2 an hallef Minutt ausbauen. Dee Virsprong ass dunn awer ënnert der Tempoaarbecht vu Mitchelton-Scott lues a lues geschmolt, ma hie konnt sech awer och nach déi zweet Biergwäertung sécheren an domat och de Maillot vum beschte Grimpeur. Iwwerdeems gouf et aus dem Peloton eraus eng Attack.De Quintana, de Yates, de Frank an de Pinot hu sech zu véier op d'Verfolgung vum De Gendt gemaach. Dee sollt awer net méi agefaange ginn a wënnt dës Etapp knapp virum Grupp mat de Favoritten.