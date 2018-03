© afp (Archiv)

E Freideg war déi éischt richteg Biergetapp vum Tour duerch Katalounien. Et goung iwwer 170,8 Kilometer vu Llanars op La Molina/Alp. Ënnert anerem stoung de Port d'El Jou um Programm, dee mat senge maximal 20% Steigung eng éischt Schwieregkeet duergestallt huet. Kuerz virun Enn vun der Etapp stoung nach ee Bierg vun der 1. Kategorie um Programm. Dësen ass mat duerchschnëttleche 4,3% net sou ganz géi, ma en ass awer relativ laang, et ware ganzer 11,6 Kilometer, déi d'Coureuren z'absolvéieren haten. Och hei ass eng kleng Ramp vu 15% dran.De Leader am General, den Thomas de Gendt, hat sech e Mëttwoch wuel ze vill ausgepowered, well hien huet d'Favoritte fréi missen zéie loossen, esou dass hie séier ee grousse Retard hat. Iwwerdeems hat sech de Chaves vir ofgesat a konnt sech laang Zäit virum Peloton ophalen, mee säi Virsprong ass lues a lues geschmolt, esou dass et net sollt duergoen.De Mohoric konnt sech ronn 30 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ofsetzen an huet och de Valverde stoegelooss, fir sech eleng op de Wee Richtung Arrivée ze maachen. Hien ass mat enger Avance vun 1 Minutt an d'Schlussmontée gaangen, mee déi Avance war séier verpufft an de Valverde huet sech zesumme mam Soler, mam Quintana, mam Bernal a mam Latour un d'Spëtzt gesat.Séier huet sech awer erausgestallt, dass de Valverde, de Bernal an de Quintana déi Stäerkst waren an déi konnte sech dunn och vum Latour a vum Soler léisen. Ronn 1 Kilometer virun der Arrivée konnt de Quintana, no enger Tempoverschäerfung vum Bernal, net méi matzéien an am Sprint op der Arrivée huet de Valverde seng Stäerkt demonstréiert a konnt d'Etapp gewannen an iwwerhëlt domat nees d'Féierung am General. Hei huet hien 19 Sekonnen Avance op de Bernal a 26 Sekonnen op de Quintana.