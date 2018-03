D'Lëtzebuerger Championne kënnt an der Belsch bei der World Tour Course 3 Jours de la Panne op déi 3. Plaz.

Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto Archiv

An dat an der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin. Gewonne gouf d'Course vum Jolien d'Hoore aus der Belsch. Op déi zweete Plaz kënnt d'Chloe Husking aus Australien. Et goung en Donneschdeg iwwer 151,7 Kilometer vu Bruges op La Panne.