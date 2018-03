© afp

E Freideg goung et iwwer 213 Kilometer an 3.700 Héichtemeter vu Llivia op Vielha Val d'Aran. Zum Ufank vun der Etapp hat sech ee Spëtzegrupp forméiert, wou ënnert anerem de Lëtzebuerger Laurent Didier dobäi war. Hie gouf begleet vum Danilo Wyss (BMC), Jarlinson Pantano (TFS), Francois Bidard (ALM), Vegard Stake Laengen (UAD), Maxime Monfort (LTS), Giovanni Visconti, Valerio Agnoli (alle béid TBM), Sergei Chernetckii (AST), Jordi Simon (BBH), Antonio Molina (CJR) a vum Jetse Bol (MZN).Ronn 20 Kilometer virun der Arrivée hunn dunn de Pantano an de Laengen attackéiert a si konnte sech vun hire Begleeder léisen. Iwwerdeems gouf et och eng Attack aus dem Peloton eraus, hei war et de Jungels, dee sech zesumme mam Reichenbach a mam Kruijswijk op d'Verfolgung gemaach huet. Allerdéngs si si net richteg fortkomm a si sinn nees ageholl ginn.Obwuel d'Tempo am Peloton relativ héich war an de Virsprong vum Spëtzenduo ëmmer méi geschrumpft ass, si si bis op d'Arrivée net méi ageholl ginn an esou konnt de Pantano sech d'Etappe-Victoire sécheren, dat virum Laengen an dem Mohoric. Den Alejandro Valverde ass als 8. iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer, dat mat 10 Sekonne Retard op de Gewënner an domat verdeedegt de Spuenier säi Leadermaillot.