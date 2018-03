© afp

E3 Harelbeke ass mëttlerweil eng etabléiert Gréisst am Kalenner vun der WorldTour an ass am Virfeld vum Tour des Flandres schonns bal d'Generalprouf. Deementspriechend prominent waren och d'Nimm op der Startlëscht, ënnert anerem waren de Greg van Avermaet, de Weltmeeschter Peter Sagan an de Philippe Gilbert um Depart.Ronn 100 Kilometer virun der Arrivée vun der 61. Editioun vum E3 Harelbeke ass d'Course du schonns an eng entscheedend Phas gaangen. No enger Chute am Peloton ass dësen an zwee gedeelt ginn. Mat am éischte Peloton mat dobäi war den Alex Kirch. De Lëtzebuerger hat sech gutt positionéiert, ma och fir hie sollt et ee Stéck ze séier goen, well d'Tempo gouf op een Neits relancéiert.De Spëtzegrupp konnt ageholl ginn a mat den zwee Quick-Step Floors Coureuren Niki Terpstra an Yves Lampaert huet sech een neit Duo un d'Spëtzt gesat. Si goufe verfollegt vun engem belschen Trio mam Greg van Avermat, mam Philippe Gilbert a mam Tiesj Benoot. An engem drëtte Grupp ass de Weltmeeschter Peter Sagan gefuer.Ronn 20 Kilometer virun der Arrivée huet den Yves Lampaert den Niki Terpstra du missen zéie loossen an deen huet sech eleng op de Wee gemaach.De Coureur vu Quick-Step Floors ass dunn och net méi ageholl ginn an ass als éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer a séchert sech domat a beandrockender Aart a Weis dës Victoire.