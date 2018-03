© afp

Déi 6. Etapp vum Tour duerch Katalounien sollt eigentlech iwwer 194 km vun Vielha val d'Aran op Torraferrara féieren mee opgrond vum Wierder gouf d'Etapp gekierzt an se huet dunn iwwer 117 km vun La Pobla de Segur op Torraferrara gefouert. Domadder goufen och 2 Bierger net gefuer an d'Etapp war domat net méi sou schwéier wéi geplangt.Am Ufank vun der Etapp konnte sech mam Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors) an Diego Rubio (Burgos) zwee Fuerer ofsetzen. Déi zwee konnte sech séier e Virsprong vun em déi 4 Minutten erausfueren. 25 km virun der Arrivée gouf et, opgrond vu staarkem Wand, direkt e puer Borduren am Peloton a vill Coureuren hu missen ofräisse loossen.Un der Spëtzt hunn den Däitschen an de Spuenier sech awer net méi anhuele gelooss an de Maximilian Schachmann gewënnt seng éischt Profi-Course. Op déi drëtt Plaz kënnt de Sam Bennett dee sech am Sprint vun de Verfolger kann duerchsetzen.De Bob Jungels (Quick-Step Floors) gëtt um Enn de 57., de Ben Gastauer de 45. an de Laurent Didier den 53.. Allen dräi haten se e Réckstand vu 18 Sekonnen.Am Generalklassement huet sech näischt geännert an den Alejandro Valverde (Movistar) bleift souverän a Féierung. Hei läit de Bob Jungels mat engem Réckstand vun 2 Minutten a 46 Sekonnen op der 25. Plaz, de Ben Gastauer huet e Réckstand vu 9 Minutten an 37 Sekonnen an ass op der 50. Plaz. De Laurent Didier ass den 133. an huet e Réckstand vun 43 Minutten an 44 Sekonnen.