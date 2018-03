Generalversammlung vun der FSCL (25.03.2018) Bei der Vëlofederatioun ass alles am grénge Beräich.

Kee Versteesdemech huet de Camille Dahm fir déi negativ Remarken, déi sech de Sören Nissen no senger Victoire vum Championstitel am Cyclocross huet missen unhéieren an och op de sozialen Netzwierker gouf de gebiertegen Dän ugegraff.Am Sport-Journal huet sech de Camille Dahm och zu de Pläng vum Velodrom geäussert. Dës Pläng sinn dem President no op engem gudde Wee. Am September sollen dës fäerdeg sinn an am Fréijoer 2019 soll dann ugefaange gi mat bauen. Enn 2020 sollen dann déi éischt Vëloen op der Piste, déi eng Längt vun 150 Meter an eng Breet vu 7 Meter soll kréien, zirkuléieren.