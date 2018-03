Am Tour duerch Katalounien huet de Simon Yates um Sonndeg no 154 Kilometer déi lescht Etapp gewonnen. De Bob Jungels gëtt den 32. op knapp 2 Minutten.

© AFP (Archiv)

Den Alejandro Valverde huet den Tour duerch Katalounien gewonnen. De Spuenier hat no 7 Etappen eng Avance vun 29 Sekonnen op de Kolumbianer Nairo Quintana. Drëtte gëtt de Fransous Pierre-Roger Latour op 47 Sekonnen. Den Egan Bernal loung bis virun der leschter Etapp nach op der drëtter Plaz, ma hien huet um leschten Dag wéinst enger Chute missen opginn.Déi lescht Etapp huet sech de Simon Yates no 154 Kilometer en solitaire geséchert. De Brit hat eng Avance vun 13 Sekonnen op de Spuenier Marc Soler. De Bob Jungels an de Ben Gastauer haten als 32. respektiv 39. allebéid e Réckstand vun 1 Minutt an 41 Sekonnen. De Laurent Didier huet opginn.Am Schlussklassement gëtt de Bob Jungels um Enn den 23. op 4 Minutten an 12 Sekonnen, de Ben Gastauer klasséiert sech als 44. op 11 Minutten an 3 Sekonnen.