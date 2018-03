© afp

De Peter Sagan huet op en Neits seng Klass um Sonndeg ënner Beweis gestallt. De Slowak konnt sech aus engem gréissere Grupp eraus d'Victoire vun der Course Gent-Wevelgem sécheren. Den Italiener Elia Viviani gëtt den Zweeten de Fransous Arnaud Démare den Drëtten.Fir de Peter Sagan ass et déi 3. Victoire bei Gent-Wevelgem.De Lëtzebuerger Alex Kirsch war bis 20 Kilometer virun der Arrivée am éischte Grupp vertrueden, huet dunn allerdéngs misse lassloossen. Um Enn gëtt hien den 31. op 3 Minutten a 14 Sekonnen. De Jempy Drucker klasséiert sech mat engem Réckstand vun 11 Minutten a 47 Sekonnen op der 139. Plaz.

De Resumé vun der Course

Dëst Joer ass et schonn déi 80. Editioun vum Klassiker Gent-Wevelgem. Iwwer 251 km ass et vun Deinze op Wevelgem gaangen. Den Ufank vun der Course wäicht e bëssen vun deem vum leschte Joer of, mee de Schluss ass identesch. Zweemol stoung de Kemmelberg um Programm an tëscht deenen zwou Passagen, ass et während 5,2 km iwwert e Feldwee gaangen. Ronn 35 km virun der Arrivée huet de Kemmelberg eng leschte Kéier op d'Coureure gewaart.35 km nom Depart konnte sech mam Fredrik Frison (Lotto Soudal), José Gonçalves (Katusha-Alpecin), Filippo Ganna (UAE Team Emirates), Jimmy Duquennoy (Aqua Protect Veranclassic), Brian van Goethem an Jan-Willem Van Schip (allen zwee Roompot-Nederlandse Loterij) konnte sech 6 Coureuren ofsetzen. E maximale Virsprong vu 9 Minutte konnte se sech erausfueren an d'Favoritten ëm Peter Sagan a Greg van Avermaet hu sech am Peloton ofgehalen.50 km virun der Arrivée sinn opgrond vum Wand Borduren entstanen an de Peloton ass auserneegefuer. De Virsprong vun der Echappée war nemme nach 1 Minutt an hannendrun hunn d'Coureuren ëmmer nees attackéiert. Esou huet et och den Alex Kirsch 45 km virun der Arrivée probéiert an huet sech mat 3 weidere Coureuren vum Peloton ofgesat. 7 km méi spéit konnte si dann un d'Echappée uschléissen an hu probéiert de Virsprong net méi kleng ginn ze loossen.27 km virun der Arrivée huet e gréissere Grupp mat de Favoritten d'Echappée agefaangen. 20 km virun der Arrivée konnt den Alex Kirsch awer net méi mathalen an ass aus dem éischte Grupp lachéiert ginn. An dësem Grupp waren och mam Arnaud Démare, Greg van Avermaet, Peter Sagan, Zdenek Stybar, Philippe Gilbert, Oliver Naesen a Wout van Aert d'Favoritten mat dobäi.Am Sprint ka sech de Peter Sagan déi 3. Victoire bei Gent-Wevelgem sécheren. Hannert dem Peter Sagan fueren den Elia Viviani an den Arnaud Démare op déi 2. an 3. Plaz.Den Alex Kirsch gëtt um Enn den 31. op 3 Minutten a 14 Sekonnen. De Jempy Drucker klasséiert sech mat engem Réckstand vun 11 Minutten a 47 Sekonnen op der 139. Plaz.

Dammen

Iwwer 142,6 km huet d'Course bei de Fraen vun Ieper op Wevelgem gefouert a gouf dëst Joer fir déi 7. Kéier ausgedroen. Zweemol hunn se iwwert de Kemmelberg misse fueren mee schlussendlech ass et awer zum Sprint komm an do konnt sech d'Marta Bastianelli (Alé Cipollini) virum Jolien D'Hoore (Mitchelton-Scott) an dem Lisa Klein (Canyon/SRAM Racing) duerchsetzen. No enger gudder Leeschtung gëtt d'Christine Majerus 26. op nëmmen 7 Sekonnen.

Junioren

Bei de Junioren huet d'Course iwwer 118 km vun Ieper zeréck op Ieper gefouert an hei ka sech den Arthur Kluckers als ganz gudden 18. op 53 Sekonnen plazéieren. Gewanne konnt den Italiener Samuele Manfredi.Weider Resultater vun de Lëtzebuerger:26. Nicolas Kess op 1 Minutt an 52 Sekonnen48. Cédric Pries op 1 Minutt an 52 Sekonnen88. Jordi Wagner op 3 Minutten an 22 Sekonnen90. Gilles Kirsch op 3 Minutten an 22 Sekonnen