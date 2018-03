© pressphoto

Iwwer 142,6 km goung d'Course bei de Frae vun Ieper op Wevelgem a gouf dëst Joer fir déi 7. Kéier ausgedroen. Zweemol hunn se iwwert de Kemmelberg misse fueren, mee schlussendlech ass et awer zum Sprint komm an do konnt sech d'Marta Bastianelli (Alé Cipollini) virum Jolien D'Hoore (Mitchelton-Scott) an dem Lisa Klein (Canyon/SRAM Racing) duerchsetzen. No enger gudder Leeschtung gëtt d'Christine Majerus 26. op nëmme 7 Sekonnen.

Junioren

Bei de Junioren huet d'Course iwwer 118 km vun Ieper zeréck op Ieper gefouert an hei ka sech den Arthur Kluckers als ganz gudden 18. op 53 Sekonnen plazéieren. Gewanne konnt den Italiener Samuele Manfredi.Weider Resultater vun de Lëtzebuerger:26. Nicolas Kess op 1 Minutt an 52 Sekonnen48. Cédric Pries op 1 Minutt an 52 Sekonnen88. Jordi Wagner op 3 Minutten an 22 Sekonnen90. Gilles Kirsch op 3 Minutten an 22 Sekonnen