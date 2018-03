© afp (Archiv)

No 180 Kilometer konnt sech den Yves Lampaert zu Waregem d'Victoire vun der Course Dwars door Vlaanderen sécheren. De Belsch huet sech am leschte Kilometer aus engem Grupp vu 5 Leit ofgesat. De Belsch konnt domadder seng Victoire vun zejoert widderhuelen. Um Podium stoungen nach den Mike Teunissen an de Sep Vanmarcke.Eng 20 Kilometer virun der Arrivée war et zu der decisiver Attack komm. 5 Coureure konnte sech un d'Spëtzt setzen. Mat dobäi de Sep Vanmarcke, den Edval Boasson Hagen, de Mads Pedersen, den Yves Lampaert an de Mike Teunissen.De Jempy Drucker huet eng 25 Kilometer virun der Arrivée de Sprong un d'Spëtzt verpasst. Vum BMC-Coureur an och vum Alex Kirsch läit nach kee Resultat vir.Dwars door Vlaanderen gehéiert zanter 2017 zu de Coursse vun der World Tour. Dëst Joer gouf d'Course déi éischte Kéier an der Woch virum Tour des Flandres gefuer et war also d'Generalprouf fir de Klassiker e Sonndeg.D'Coureuren haten et e Mëttwoch net einfach. Déi 180 Kilometer iwwer vu Roselare op Waregem ware vu kalen Temperaturen a vill Reen geprägt. Duerch déi schwiereg Konditiounen ass et am Peloton ëmmer nees zu Chutte komm. Eent vun den Affer war den Oliver Naesen, deen dowéinst huet missen opginn.Richteg lancéiert gouf d'Course knapp 60 Kilometer virun der Arrivée. Den Alex Kirsch konnt deen Ament net méi mathalen. Un der Spëtzt war do nach e Grupp vu ronn 40 Coureuren, do mat dran de Lëtzebuerger Jempy Drucker, de Zdenek Stybar, de Greg van Avermaet, den Alejandro Valverde, den Yves Lampaert oder och nach den Heinrich Haussler. Ëmmer nees hu Coureuren attackéiert, ma de Versich vun engem Tony Martin oder och dem Zdenek Stybar gouf no e puer Kilometer en Enn gesat.40 Kilometer virun der Arrivée konnte sech eng 10 Coureuren un der Spëtzt ofsetzen. Mat dobäi ënnert anerem den Tony Martin, den Alejandro Valverde, den John Degenkolb, de Zdenek Stybar, den Yves Lampaert, den Gianni Moscon, de Greg van Avermaet, den Tiesj Benoot an de Mads Pedersen. No 5 Kilometer koum et awer nees zum Zesummeschloss an direkt gouf et déi nächst Attacken. Dës Kéier hunn de Greg van Avermaet an den Tiesj Benoot hiert Gléck versicht, ma och déi zwee Belsch konnte sech net decisiv ofsetzen, sou datt et 24 Kilometer virun der Arrivée nees zum Zesummeschloss komm ass an deen Ament nach eng 15 Coureuren ëm d'Victoire gefuer sinn.Laang ass et am Peloton net roueg bliwwen. Séier waren nei Coureure vir un der Spëtzt. De Sprong an de Grupp haten dës Kéier de Sep Vanmarcke, den Edval Boasson Hagen, de Mads Pedersen, den Yves Lampaert (Gewënner vun 2017) an de Mike Teunissen gepackt. De 5 Mann ass et gelongen sech eng Avance vun 35 Sekonnen erauszefueren, well hannendru war ee sech net eenz, wien den Tempo soll maachen. An der Verfolgung waren 8 Coureuren, mat dobäi de Greg van Avermaet, de Zdenek Stybar an den Alejandro Valverde. De Jempy Drucker hat de Sprong an dës zwou Gruppe verpasst.De Virsprong vun de Coureuren un der Spëtzt ass lues a lues gewuess an eng 9 Kilometer virun der Arrivée loung e bei 46 Sekonnen. An der leschter Schwieregkeet vum Dag dem Nokereberg mat Pavé huet den Yves Lampaert den Tempo eréischt a probéiert sech ofzesetzen, ma de Belsch ass net fort komm.D'Decisioun ass um Enn am leschte Kilometer gefall. Den Yves Lampaert konnt sech ofsetzen a sech d'Victoire sécheren. De Belsch hat och schonn 2017 gewonnen.Fir d'Ekipp Quick-Step Floors ass et schonn déi 20. Victoire an dëser Saison.

Dammen

Bei den Damme gouf et no 118 Kilometer een hollänneschen Triplé. Dem Ellen van Dijk ass 7 Kilometer virun der Arrivée déi decisiv Attack gelongen. D'van Dijk vu Sunweb konnt sech en solitaire d'Victoire sécheren. Um Podium stoungen nach d'Amy Pieters vu Boels Dolmans an Floortje Mackaij vu Sunweb.D'Elise Maes huet sech als 41. op 1 Minutt a 47 Sekonne klasséiert, D'Chantal Hoffmann ass als 90. op 3 Minutten a 56 Sekonnen.

Tour des Flandres op Ouschteren