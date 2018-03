E Sonndeg geet d'Lëtzebuerger Championne Christine Majerus am Tour des Flandres bei den Dammen un den Depart.

Sport: Am meeschte gelies

Christine Majerus wuel net an der Leaderroll (29.03.2018) E Sonndeg geet d'Lëtzebuerger Championne Christine Majerus am Tour des Flandres bei den Dammen un den Depart.

Van der Breggen bei der Strade Bianchi a Pieters bei der Ronde Van Drenthe waren déi 2 grouss Victoirë fir Boels Dolmans ugangs dëser Saison. Eis Lëtzebuerger Championne huet bei enger anerer World-Tour-Course, den Driedaagse vun de Panne mat enger staarker 3. Plaz hir gutt Form confirméiert, weess awer, datt fir den Tour des Flandres aner Dammen d'Leaderroll dierfte kréien.Eng 8. Plaz aus dem Joer 2012 ass der 31 Joer aler Damm hiert d'beschte Klassement bei der Ronde, heemlech dreemt si awer eng Kéier selwer ëm d'Victoire matzefueren. Boels Dolmans ass breet opgestallt an ass d'Christine Majerus e Sonndeg nom Kwaremont an dem Paterberg nach vir dobäi, da ka villes passéieren. No 153 Kilometer iwwer Pawee a Koppe fält de Sonndeg géint 15.00 Auer zu Oudenaarde d'Entscheedung.