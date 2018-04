© Rich Simon © Rich Simon © Rich Simon © Rich Simon « ZréckWeider »

Et ass wéi ëmmer lassgaange mat 100 relativ flaache Kilometer, ier da mat der Oude Kwaremont déi éischt vun den 18 klenge Koppen um Programm stoung. Déi 18 Koppen, déi d'Coureuren ze iwwerwannen haten, si keng laang, ma ganz géi a gëfteg Koppen, déi d'Coureuren alles ofverlaangen.Een éischte Spëtzegrupp hat sech séier forméiert, do waren de Pascal Eenkhoorn (TLJ), de Jimmy Turgis (COF), den Ivan Garcia Cortina (TBM), de Ryan Gibbons (DDD), de Filippo Ganna (UAE), de Michael Goolaerts (VWC), de Floris Gerts, de Pim Ligthart (RNL), den Dimitri Peyskens (WBV) an de Marco Haller (KAT) dobäi.Aus Lëtzebuerger Siicht ware jo de Jempy Drucker an den Alex Kirsch um Depart an déi hu ganz laang eng ganz gutt Figur ofginn. Si waren ëmmer nees ganz vir am Peloton ze gesinn an de Jempy Drucker huet ganz vill geschafft fir seng Co-Ekippieren. Ma och den Alex Kirsch huet op sech opmierksam gemaach. De jonke Lëtzebuerger huet et nämlech direkt zweemol probéiert. 80 Kilometer virun der Arrivée huet hien attackéiert an 68 Kilometer virun der Arrivée nach eng zweete Kéier, mee béid Kéieren hu si de Lëtzebuerger net fuere gelooss, d'Tempo am Peloton war einfach ze héich.Am Taaienberg gouf et dunn eng ganz staark Attack vum Greg van Avermaet. De Belsch huet de Peloton esou richteg gesprengt an huet senge Géigner do sécherlech vill Reserven ausgespillt. Iwwerdeems ware mam Sebsatian Langeveld, mam Dylan van Baarle a mam Pedersen dräi Coureuren un der Spëtzt.Du koumen awer weider virentscheedend Attacken, ënnert anerem huet de Vincenzo Nibali et méi wéi eemol probéiert, ma hei konnten ëmmer nees Leit, wéi Sagan a van Avermaet nosetzen. Du koum awer eng Konterattack vum Niki Terpstra, dee sech ronn 28 Kilometer virun der Arrivée vun deenen anere Favoritte léise konnt. Deen huet uerdentlech an d'Pedalle gedréckt, well hie konnt si anhuelen an huet sech eleng op de Wee Richtung Arrivée gemaach.15 Kilometer viru Schluss hat den Hollänner nach 30 Sekonnen Avance op d'Favoritten. Kuerz dono koum an enger weiderer Kopp, dem Paterberg, eng Attack vum Peter Sagan an dee konnt sech do och ofsetzen an huet sech an d'Descente gestierzt, op der Juegd nom Niki Terpstra. Ma tëscht dem Terpstra an dem Sagan war nach ëmmer de Pedersen ënnerwee.De Weltmeeschter huet sech awer nees zeréckfale gelooss an huet probéiert mat deenen anere Favoritten zesummen den Niki Terpstra anzehuelen, mee den Hollänner war e Sonndeg einfach ze staark an huet resistéiert, esou dass hien um Enn als Éischten iwwert de wäisse Stréch fiert. De Mads Pedersen konnt seng zweete Plaz esouguer nach verdeedegen. Déi drëtt Plaz geet un de Gewënner vum leschte Joer, de Philippe Gilbert.