Et gouf vun Ufank u ganz vill Attacken aus dem Peloton, vill Cyclistinnen hu probéiert sech entscheedend ofzesetzen. Dëst awer ëmmer erëm ouni Erfolleg, well d'Tempo am Peloton einfach ze héich war. Dëst huet awer dozou gefouert, dass de Peloton lues a lues méi kleng ginn ass an nëmmen déi bescht Damme konnten nach mathalen. Ënnert deenen och d'Christine Majerus, si huet sech 63 Kilometer virun der Arrivée eng éischte Kéier ganz vir gewisen. D'Lëtzebuergerin huet de Peloton an der Muur ugefouert an do konnten nëmmen nach d'Jolien D'hoore, d'Ellen van Dijk, d'Lisa Brennauer, d'Kasia Niewiadoma an d'Aschleigh Moolman matgoen. Zu 6 si si uewen iwwert d'Kopp gefuer, ma si hu sech awer nees zeréckfale gelooss.Ronn 35 Kilometer virun der Arrivée, am Kanarieberg, ass de Peloton an zwee gedeelt ginn. 27 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn eng Attack vum Anna van der Breggen. D'Olympia-Gewënnerin konnt sech séier eng komfortabel Avance vun enger Minutt erausfueren. Dee Virsprong ass och nach ugewuess an esou konnt d'Anna van der Breggen dës Editioun fir sech entscheeden.