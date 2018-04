Beschte Lëtzebuerger gëtt den Nicolas Kess (TLB) dee mat 5 Minutten an 38 Sekonne Retard als 12. iwwer d'Linn gefuer ass.An der Sprintwäertung hat dann och den Marius Mayrhofer d'Nues vir. Dat virum Niall Tilli (WPG) an Nicolas Kess (TLB).Fir d'Ekippewäertung hunn sinn dräi Coureure gezielt ginn. Well awer bei de meeschten Ekippen der net esouvill ukomm sinn, ginn hei just 2 Ekippe gefouert: Do steet BHR op der éischter Plazu mat 10 Stonnen, 10 Minutten a 6 Sekonnen, dat knapp 8 Minutte viru CBJ.