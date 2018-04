© Eric Leyder

No 75 Km war en an 3h39'57'' op der Arrivée. Gewonnen huet den Hollänner Mathieu van der Poel an 3h36'22'' De Belsch Joris Massaer gouf an 3h40'52'' den 3.

An der Course iwwer 45 Km gouf de Pol Flesch (CCI Differdange) ënner 100 Klasséierten de 6. hannert dem Gewënner Mario Kauland.