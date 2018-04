© afp (Archiv)

Och op der drëtter Etapp vum Tour duerch d'Baskeland sollt et net onbedéngt méi einfach ginn. Et stoungen 184,8 hiwweleg Kilometer um Programm, et goung vu Bermeo op Valdegovia.Schonns fréi op der Etapp konnte sech 8 Coureuren ofsetzen, dorënner ee ganz geféierleche Cyclist, de Belsch Thomas de Gendt. Hie gouf begleet vum Christopher Juul-Jensen (Mitchelton Scott), Pavel Sivakov (Sky), Benjamin King (Dimension Data), Willem Smit (Katusha), Brendan Canty (EF Education First), Aritz Bagues (Euskadi) a Jon Irisarri (Caja Rural). Si hate maximal e bëssen iwwer 6 Minutte Virsprong op de Peloton.Am Laf vun der Etapp huet ee gesinn, dass den de Gendt et mol nees eng Kéier op de Biergtrikot ofgesinn huet. De Belsch konnt déi dräi Biergwäertunge vum Dag fir sech entscheeden an huet esou 12 Punkte gesammelt an iwwerhëlt d'Féierung an deem Klassement.Ronn 65 Kilometer virun der Arrivée ass de Virsprong dunn op ënner 3 Minutte gefall, dat ënnert dem Tempo vun Astana a Sunweb am Peloton.Dëse Virsprong ass och nach weider geschmolt, dat bis den de Gendt d'Tempo am Spëtzegrupp ugezunn huet. Fir véier Coureuren war d'Tempo dunn och definitiv ze séier an et konnte just nach de Sivakov, de King an de Juul Jensen mathalen. Deen Ament ass de Virsprong och nees ugewuess.Ma dem de Gendt ass et nach ëmmer net séier genuch gaangen an esou huet hien nach eng Kéier acceleréiert, déi Kéier konnt just nach de Juul-Jensen matgoen.Ronn 25 Kilometer virun der Arrivée ass dunn eng Attack vun Astana no hanne lassgaangen, well doropshi konnte sech 2 Sky-Coureuren ofsetzen, de Michal Kwiatkowski an den David de la Cruz an déi konnten op de Spëtzenduo opschléissen an hu sech zu 4 op de Wee gemaach.Ma si sollten et net packen, well et ass een no deem aneren zeréckgefall. Den de la Cruz an de Juul-Jensen konnten zwar nach bis kuerz virun der Arrivée un der Spëtzt bleiwen, mee um Enn goufen och si ageholl. 2,5 Kilometer virun Enn war de Peloton dunn nees beieneen, allerdéngs war de Peloton net méi all ze grouss.Am Sprint aus dem Peloton eraus konnt den Jay McCarthy sech duerchsetzen, dat virum Alexandr Riabushenko an dem Michal Kwiatkowski.

Klassement vun der 3. Etapp

1 McCarthy Jay4:49:392 Riabushenko Alexandr3 Kwiatkowski Michal4 Albasini Michael5 Sanz Enrique6 Alaphilippe Julian7 Matthews Michael8 Ezquerra Jesus9 Bilbao Pello10 Battaglin Enrico

Generalklassement no der 3. Etapp

1 Alaphilippe Julian2 Roglic Primoz0:083 Izagirre Gorka0:394 Landa Mikel0:435 Bilbao Pello0:546 Molard Rudy0:587 Buchmann Emanuel0:588 Bardet Romain0:589 Mas Enric0:5810 Konrad Patrick0:58