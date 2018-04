© twitter/Healthy Ageing Tour

D'Hollännerin Anna van der Breggen huet déi 8 Kilometer rondrëm Heerenveen an 10 Minutten a 35 Sekonnen hannert sech bruecht a wënnt domat mat 2 Sekonne Virsprong op hir Teamkomerodin a Landsfra Chantal Blaak.Déi drëtt Plaz goung un d'Lisa Brennauer aus Däitschland. D'Christine Majerus kënnt op déi gutt 8. Plaz mat engem Retard vu 25 Sekonnen, nämmlech och am General. Ganzer 4 Damme vun der Ekipp Boels-Dolmans sinn an d'Top 10 gefuer.E Mëttwoch geet et da weider mat enger flaacher Etapp iwwer ronn 131 Kilometer vun Westerkwatier op Grootegast.

D'Klassement vun der 1. Etapp an de General no der 1. Etapp

1 van der Breggen Anna10:352 Blaak Chantal0:023 Brennauer Lisa0:104 Klein Lisa0:135 Wild Kirsten0:136 Pieters Amy0:157 Barnes Alice0:208 Majerus Christine0:259 Kröger Mieke0:2610 Worrack Trixi0:29