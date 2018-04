Extrait Jempy Drucker



Mam Greg van Avermaet huet dat lescht Joer säi Kapitän de Klassiker gewonnen. Och dëst Joer zielt de Belsch nees zu de Favoriten.Paris-Roubaix ass awer och ëmmer fir eng Iwwerraschung gutt. An der Equipe BMC vum Greg van Avermaet kéint eventuell och de Jempy Drucker eng interessant Roll spillen.De Jempy Drucker: Ech menge mir sinn zu 4, och mam Roelandts, dem Küng an ech nach, déi do eppes kënne maachen. Ech menge Roubaix ass eng spezielle Course, do kann no all Secteur Pavé deng Course op d'Kopp gehäit ginn, genausou kanns de op eemol vir sinn. Mir mussen do natierlech mat esou vill Mann wéi méiglech present sinn.

Nieft dem Jempy Drucker geet mam Alex Kirsch nach e Lëtzebuerger e Sonndeg un den Depart vu Paris-Roubaix.