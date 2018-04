© Healthy Aeging Tour / Twitter

En Donneschdeg hunn op der 2. Etapp vun der Healthy Ageing Tour 131 flaach Kilometer op d'Cyclistinne gewaart.Eng 29 Kilometer virun der Arrivée loung e Grupp vun 13 Cyclistinnen un der Spëtzt. Si haten eng Avance vun 1 Minutt a 15 Sekonnen op de Peloton. Mat dobäi am éischte Grupp war och d'Christine Majerus.14 Kilometer virun der Arrivée ass d'Echappée an zwee Deeler gespléckt ginn. Un der Spëtzt mat dobäi: d'Amy Pieters, d'Alice Barnes, d'Lisa Brennauer, d'Anouska Koster an d'Nathalie van Gogh. Net méi mat dobäi war d'Christine Majerus.Den Tempo war kuerz virun der Arrivée ganz héich an et gouf ëmmer nees Attacken. Dem Amy Pieters an dem Alice Barnes ass et gelongen, sech dovunner ze maachen. Béid Cyclisten hunn dunn d'Victoire vun der Etapp am Sprint ënnert sech ausgemaach. Déi besser Been hat no 131 Kilometer d'Amy Pieters, Co-Equipière vum Christine Majerus. D'Lëtzebuergerin gëtt um Enn déi 9. op 35 Sekonnen.Duerch d'Victoire huet d'Amy Pieters d'Féierung am Generalklassement iwwerholl.