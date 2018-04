© afp (Archiv)

De Coureur vu LottoNL-Jumbo huet an enger Zäit vun 22 Minutten a 26 Sekonne gewonnen, dat mat 9 Sekonnen Avance op de Patrick Bevin vun der Ekipp BMC a mat 11 Sekonne Virsprong op de Vasil Kiryenka aus Wäissrussland. De Julian Alaphilippe, deen am Leadertrikot war, kënnt nëmmen op déi 8. Plaz a verléiert 42 Sekonnen an domat och d'Féierung am General.De Primoz Roglic kann nämlech elo de giele Maillot undoen. Hien huet am General elo eng Avance vu 34 Sekonnen op den Alaphilippe. Déi zwee dierfte da wuel och d'Schlussvictoire ënnert sech ausmaachen, well den Drëtten am General, de Bauke Mollema huet schonns ee Retard vun 1 Minutt an 33 Sekonnen.De Ben Gastauer koum en Donneschdeg op déi 84. Plaz mat engem Retard vun 2 Minutten an 12 Sekonnen. Am General ass hien elo den 73. op 13 Minutten a 25 Sekonnen.Et bleiwen awer nach zwou schwéier Etappen ze fueren, virun allem déi lescht Etapp e Samschdeg huet et a sech.