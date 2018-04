Op der drëtter Etapp vun der Healthy Ageing Tour goung et en Donneschdeg de Moien iwwer 66,2 flaach Kilometer vun Oldambt op Winschoten. Mee dat war nach net alles, well en Donneschdeg gëtt nach eng zweet Etapp gefuer, een Ekippenzäitfueren iwwer 17,5 Kilometer ronderëm Stadskanaal.

1. Deel vun der Etapp: Oldambt op Winschoten (66,2 Kilometer)

🚴‍♀️🥇@kirsten_wild wins stage 3a in Winschoten. Her 11th stage win in the historie of this race. 🥈@C_Majerus. #HAT18 pic.twitter.com/vDToFT2vKT — Healthy Ageing Tour (@Healthyageingtr) 6. April 2018

Zum Ufank vun der Etapp hunn du 4 Cyclistinne probéiert dovun ze fueren. D'Mieke Kröger, d'Mareille Meijering, d'Kaat Hannes an d'Amber van der Hulst hate sech liicht ofgesat an haten no ronn 20 Sekonnen eng minimal Avance vun 10 Sekonnen. Mee séier konnt nach eng Cyclistin dobäistoussen, d'Danique Braam huet d'Lach eleng zougefuer an huet sech mat deenen aner 4 zesummen op de Wee gemaach.No 40 Kilometer haten déi fënnef Dammen un der Spëtzt hire Virsprong op iwwer 1 Minutt ausgebaut. Am Peloton ass den Tempo dunn awer immens erhéicht ginn an do ass net nëmmen de Virsprong vum Spëtzegrupp geschmolt, mee och de Peloton ass auserneegefall. Iwwerdeems huet vir am Spëtzegrupp d'Mieke Kröger attackéiert. Ronn 10 Kilometer virun der Arrivée war hir Avance awer schonn op 10 Sekonne geschrumpft an 3 Kilometer virun der Arrivée gouf si du vum Peloton geschléckt.Am sprint konnt d'Kirsten Wild sech virum Christine Majerus behaapten, déi drëtt Plaz ass fir d'Lisa Klein aus Däitschland.

2. Deel: Ekippenzäitfueren ronderëm Stadskanaal (17,5 Kilometer)

Déi éischt Ekipp start um 15.00 Auer an déi lescht Ekipp soll géint 16.25 Auer ukommen.