E Freideg huet am Tour duerch d'Baskeland eng schwéier Biergetapp op d'Coureure gewaart. D'Victoire hunn no 164 Kilometer 6 Coureuren ënnert sech ausgemaach. Den Omar Fraile, de Primoz Roglic, den Ion Izagirre, de Carlos Verona, de Jose Herrada an de Mikel Landa hate sech eng 20 Kilometer virun der Arrivée am Bierg vun der 1. Kategorie dem Azurki Gaina un d'Spëtzt gesat. Am Sprint hat um Enn den Omar Freile déi beschte Been, dat virum Primoz Roglic an dem Ion Izagirre.No der 5. Etapp ass de Primoz Roglic am General weider a Féierung. Hien huet virun der leschter Etapp eng Avance vun 1 Minutt a 57 Sekonnen op de Mikel Landa an der 2 Minutte an 13 Sekonnen op den Ion Izagirre.De Bauke Mollema huet um Freideg 1 Minutt an 27 Sekonne verluer an ass vun der 3. op déi 5. Plaz zeréckgefall. De Julian Alaphilippe huet souguer 2 Minutten a 14 Sekonne verluer an ass elo de 4. am General.De Ben Gastauer huet sech e Freideg als 98. op 19 Minutten a 15 Sekonne klasséiert. Am General ass de Lëtzebuerger de 86. op 32 Minutten 36 Sekonnen.